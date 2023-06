¡Actívate! Ahora podrás pagar tus cuentas con los bonos que no aceptaste

El Sistema Patria informó que ahora todas aquellas personas que no han aceptado los bonos que le han caído podrán pagar sus gastos con ellos,

¿Cómo? sigue estos pasos

Según el el perfil oficial de Twitter de Carnet de la Patria, explicó que las personas que por una u otra razón no hayan aceptado uno o varios beneficios, ya no deben estresarse al pensar que ese dinero quedó perdido, pues con el podrán pagar sus cuentas en los abastos o supermercados.

Paga con los bonos

Debido a que la mayoría de los establecimientos comerciales cuentan con BiopagoBDV, automáticamente al pagar sus facturas por esa plataforma, se lo descontarán de los subsidios no captados mediante la plataforma Patria.

Con esta nueva modalidad el gobierno nacional busca brindarle accesibilidad a muchas personas que no sepan aceptar los bonos, o no tengan un celular o equipo para recibir la notificación de haber recibido el bono, lo que hace que al no estar enterado no lo acepten.

¡Paga con #Bonos que aún no aceptas!

Si compras con BiopagoBDV, el #SistemaPatria permitirá pagar con los bonos de protección que tengas sin aceptar. Al registrarse el consumo, quedarán aceptados y acreditados al monedero automáticamente.#VenezuelaEsUniónYCooperación #7Jun pic.twitter.com/Pbt1oQlfpi — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) June 7, 2023

