Nueva Esparta: Residentes en Sabana de Guacuco llevan meses sin agua

Pobladores de Sabana de Guacuco, sector Las Casitas del municipio Arismendi manifiestan que tienen cinco ciclos que no les llega el agua a sus hogares, en vista que dependen de un tanque, y no están conectados a la tubería madre, “Si este tanque no se llena la población se queda sin el vital liquido”, tal como dijo la afectada Eleida Malavé.

Comentó incluso que han repartido el agua potable en camiones cisterna, pero han sido destinados a sitios o viviendas específicas, beneficiando a algunos y a otros no.

Asimismo, destacó que el señor Asdrubal Marín, encargado de la parte administrativa del consejo comunal, se ha encargado en tratar de solventar con la gente que carga el agua en los pozos adyacentes a la comunidad, los cuales han brindan la colaboración con dos camiones por día, para suministrar por lo menos mil litros de agua a las personas que no les ha tocado.

Piden en la comunidad atención de Corpoelec / Foto: ARCADIO MILLAN

Poca cantidad

Sin embargo, afirmó que esa cantidad es poca para la población que es afectada por la escasez del vital líquido como son los sectores de la calle El Rincón, El Medio, El Cerro, La Cruz y parte de Carocuesta que son dependientes de ese tanque.

Malavé solicitó a las autoridades competentes evaluar que dos cisternas diarias para esta población que depende del tanque no son suficientes, cree que deberían ser según la cantidad de familias, a su juicio corresponden 15 camiones semanales, que permita ofrecer a las familias dependientes del tanque 500 litros, dos o tres veces a la semana, para su mantenimiento.

En cuanto al ente encargado Hidrocaribe, precisó “El sector tiene una suerte porque cuando le corresponde a Guacuco suministro del agua, hay siempre un tubo roto”.

Resaltó que otra problemática es la falta de alumbrado público porque la calle de la Cancha y parte de Carocuesta, están en la oscuridad, afectando así a la calle El Rincón. La vía que sube hacia El Cementerio son una boca de lobo, total oscuridad.

La apacible comunidad de la Sabana de Guacuco / Foto: ARCADIO MILLAN

Abandono

En el lugar pudimos apreciar también el estado de abandono de la cancha deportiva del lugar, a lo cual resaltó la vecina que es cierto el abandono en el que está, pero consideró que es por falta de conciencia del mismo pueblo.

A su juicio las autoridades municipales están pendientes, solo hay madres que les importa si sus hijos destruyen, esta cancha pertenece a la comunidad, gobierno que venga gobierno que se va a encontrar con esa cancha en el mismo lugar, pues le pertenece a la comunidad. “Sino cuidamos nadie lo va hacer por ti, pienso que deberían rehabilitar la cancha las autoridades municipales y el pueblo ser consciente en cuidarlo”.

Destacó que en cuanto a la recolección del aseo por el sitio pasa todos los viernes, y el pueblo está más limpio en las áreas, porque próximamente este domingo tienen el Pentecostés, con la concentración en la iglesia de Guacuco.

Texto de: ElSolDeMargarita