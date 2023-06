TikTok podría tener muy pronto su propio ChatGPT

ByteDance Ltd. está probando un chatbot impulsado por inteligencia artificial entre los empleados, uniéndose a los conglomerados de Internet chinos rivales de Alibaba Group Holding Ltd. a Baidu Inc. en una carrera para crear una versión local de ChatGPT.

El propietario de TikTok ha llamado al proyecto «Gracia», dijo un portavoz de ByteDance sin revelar más detalles.

Los empleados que utilicen el servicio serán recibidos por un mensaje emergente que dice que se basa en varios modelos de lenguaje extenso, según uno de los evaluadores, que pidió no ser identificado para discutir un proyecto interno.

El misterioso chatbot es la primera indicación oficial del impulso de ByteDance en el incipiente campo de la IA generativa, que despegó después de que OpenAI demostrara su potencial al implementar ChatGPT en noviembre.

La compañía china, que también administra el servicio de video doméstico Douyin, ha estado desarrollando aplicaciones para teléfonos inteligentes basadas en recomendaciones algorítmicas de IA desde que los genios informáticos Zhang Yiming y Liang Rubo fundaron el equipo hace más de una década.

El sector de Internet de China ha comenzado una carrera precipitada hacia la inversión en IA. El líder de búsqueda, Baidu, entregó la primera respuesta importante a ChatGPT en marzo, Ernie Bot, lo que provocó una carrera entre compañías como Alibaba, Tencent Holdings Ltd. y SenseTime Group Inc. para revelar plataformas rivales. La prensa local china informó que ByteDance está desarrollando sus propios modelos de lenguaje grande, lo que la compañía no confirmó.

Todos ellos compiten por el dominio de un lucrativo mercado interno en la probable ausencia de ChatGPT y sus pares occidentales como Bard de Google.

El principal regulador de Internet de China ha dicho que requerirá una revisión de seguridad de las herramientas de IA generativa antes de que puedan ponerse en acción. Mientras tanto, las sanciones estadounidenses han privado a las empresas tecnológicas chinas de los mejores chips para entrenar sus modelos de IA.

A nivel mundial, TikTok también está experimentando con un chatbot llamado Tako. Por ahora, aparece como un mensajero instantáneo dentro de la plataforma principal de TikTok, donde los usuarios pueden hacer preguntas.