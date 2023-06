Luis Arráez igualó récord histórico de Miguel Cabrera

El pelotero venezolano Luis Arráez es actualmente el mejor bateador de las Grandes Ligas, con unos números impresionantes, los cuales eleva cada día. Gracias a su ofensiva, el criollo se puso a la par de Miguel Cabrera.

«La Regadera» es el líder bate de toda la MLB en este 2023, teniendo hasta ahora un arranque histórico, que le ha permitido entrar en los libros de récords de Las Mayores y también de su equipo, los Marlins de Miami.

El pasado jueves, ante los Reales de Kansas City, Arráez se fue de 4-2 y fue su juego multi-hit número 27 de la temporada 2023 en su encuentro 63 del año y d e esa manera se convierte en el segundo jugador de los Marlins en lograr esa marca.

El otro jugador en la historia de los Marlins que tuvo 27 juegos de más de un imparables en los primeros 63 juegos del equipo fue Cabrera en 2006, cuando tenía 23 años.

One more Luis Arraez stat for the night:



Tonight was Arraez’s 27th multi-hit game of the season. Tonight was also the #Marlins‘ 63rd game of the season.



Only one other player in Marlins history had 27 multi-hit games through the team’s first 63 games: Miguel Cabrera in 2006.— Jordan McPherson (@J_McPherson1126) June 8, 2023