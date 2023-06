¿Por qué no puedo transferir del Monedero Patria a mis familiares?

Transferir desde el Monedero Patria es una de las facilidades que ofrece esta plataforma, pero que debe cumplir con ciertos requisitos que te explicamos en adelante.

A través del Sistema Patria, el Gobierno de Nicolás Maduro deposita diversos apoyos económicos, como el Bono de Guerra Económica, las pensiones del IVSS y los salarios de miles de trabajadores públicos venezolanos.

Muchas personas pueden pagar diversos servicios básicos y hacer recargas telefónicas a través de una de sus aplicaciones, llamada veMonedero. Sin embargo, puede que hayas tenido problemas para transferirle dinero a un familiar por esta vía.

Puedes leer: ¡ATENCIÓN! PATRIA EXIGE ACTUALIZAR ESTOS DATOS

A continuación, te decimos cuál es la razón detrás de esto y cómo hacer para lograr una transacción exitosa.

¿POR QUÉ NO PUEDO TRANSFERIR DESDE MI MONEDERO PATRIA EN 2023?

¿No puedes hacer transferencias? El Sistema Patria permite a los usuarios transferir saldo a sus familiares con normalidad; sin embargo, pueden experimentar una restricción temporal.

Esta medida de protección se implementa cuando se detecta un comportamiento irregular en los accesos a la plataforma. Estos pueden ser cuando la persona que realiza la operación no cuenta con el saldo suficiente, no está registrado en el Directorio Personas o no cuenta con un parentesco con el receptor del monto.

Es importante que los venezolanos tengan en cuenta que esta medida es temporal y busca salvaguardar la cuenta de los beneficiarios.

Leer también: Cobra HOY Bono Amor en Acción por la plataforma Patria (+Detalles)

La regularización de estas transacciones entre familiares en la Plataforma Patria puede activarse en situaciones como la recuperación de contraseña o la modificación de elementos de seguridad o contacto en un corto período de tiempo. El objetivo de esto es evitar que los usuarios sean víctimas de estafas mediante cambios no autorizados en sus datos, a través del proceso de recuperación de la clave.

¿CÓMO TRANSFERIR DINERO A UN FAMILIAR DESDE MI MONEDERO PATRIA?

El Monedero Patria permite transferir dinero a familiares de una manera fácil y rápida. Sin embargo, se deben de cumplir ciertos requisitos para poder hacerlo y realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal www.patria.org.ve, luego colocar el usuario y contraseña.

luego colocar el usuario y contraseña. Configurar la opción de transferencias a terceros o familiares. Para ello deberás registrar el número telefónico certificado. Es decir, debe estar vinculado a Clavemóvil del Banco de Venezuela.

a terceros o familiares. Para ello deberás registrar el número telefónico certificado. Es decir, debe estar vinculado a Clavemóvil del Banco de Venezuela. Como siguiente paso, deberás establecer una contraseña de alta complejidad, configurar las palabras de seguridad y agregar a tu directorio a la persona que deseas transferir el dinero.

de alta complejidad, configurar las palabras de seguridad y agregar a tu directorio a la persona que deseas transferir el dinero. Tras ello deberás ir a la sección Monedero de la plataforma y seleccionar la opción Transferir.

y seleccionar la opción Transferir. Elegir Transferencia a un tercero o familiar y escoger el destinatario.

o familiar y escoger el destinatario. Finalmente, deberás colocar los datos de la transferencia y listo.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA TRANSFERIR SALDO DE MI MONEDERO PATRIA?

Asegura la protección de tu cuenta en el Sistema Patria siguiendo estos pasos clave:

Comprueba que tu cuenta tenga el máximo nivel de verificación.

tenga el máximo nivel de verificación. Registra y confirma un teléfono certificado o correo electrónico.

certificado o correo electrónico. Mantén tu contraseña actualizada y avanzada, con al menos ocho caracteres que incluyan letras mayúsculas y minúsculas, al menos un número y un carácter especial. Evita utilizar datos personales como número de cédula, nombres o apellidos en tu contraseña.

¿CÓMO COMPROBAR MI CUENTA DEL SISTEMA PATRIA?

Realizar una transferencia a través del Sistema Patria requiere cumplir con el nivel máximo de verificación. Esto implica tener un número telefónico certificado, un correo electrónico registrado y confirmado, así como una contraseña de seguridad avanzada y actualizada. Los requisitos son fundamentales para garantizar la seguridad y protección de tus transacciones. Asegúrate de tener todos los datos actualizados y cumplir con estos pasos para realizar tus transferencias sin problemas.

¿QUIERES CONSULTAR EL SALDO DE TU MONEDERO PATRIA?

¡Es muy fácil! Solo necesitas enviar un mensaje de texto al número 67373 con la palabra ‘saldo’ y en poco tiempo recibirás la información sobre tus recursos disponibles. Si tu teléfono celular está asociado a más de un usuario en el Sistema Patria, no te preocupes. Simplemente, envía la palabra ‘saldo’ seguida del número de cédula correspondiente y obtendrás los datos que necesitas.

¿CÓMO REGISTRAR TU NÚMERO DE TELÉFONO EN PATRIA DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA?

Descubre los pasos sencillos para completar este proceso y aprovechar todos los beneficios del sistema.

Ingresa a la Plataforma Patria con tu número de cédula y contraseña. Ve a Perfil > Teléfonos móviles.

Haz clic en ‘agregar’ para colocar un nuevo teléfono móvil.

Una vez que se haya registrado el número, pulsa en ‘confirmar’.

Ahora recibirás un mensaje de texto con un código de confirmación, que deberás de colocar en la casilla correspondiente.

Haz clic en la flecha que aparece al costado de tu número para designarlo como teléfono principal.

Puedes eliminar el teléfono anterior haciendo clic en el tacho que se ubica al lado derecho.

Si deseas certificar tu teléfono, haz clic en ‘certificar’. Recuerda que el teléfono tiene que estar afiliado a Clavemóvil.

Selecciona el número de teléfono que quieras certificar.

Marca la casilla de la parte inferior para aceptar que la Plataforma Patria comparta tus datos.

Coloca el código de confirmación que recibiste vía SMS.

Con información de La República