Muere John Romita, legendario dibujante de Spiderman y cocreador de Wolverine

El mundo del cómic está de luto por la muerte de John Romita Sr., una de sus grandes leyendas.

A los 93 años, el ilustrador falleció mientras dormía el 12 de Junio, según confirmaron las redes sociales de su hijo, también dibujante, John Romita Jr.

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX

— John Romita JR (@JrRomita) June 14, 2023