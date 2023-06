Nuevo comercial de Shakira con Sabritas (+Video)

Shakira ha protagonizo un nuevo comercial para la marca de papas fritas Sabritas, en el que interpreta una versión audaz de sí misma.

En el anuncio, que ha sido llamado “el gran escape“, la cantante huye del set de grabación conduciendo un tráiler mientras suena la canción “One Way Or Another” de Blondie.

A pesar de que algunos han criticado que Shakira no haya usado una de sus propias canciones como música de fondo, otros han apreciado el mensaje final del anuncio, donde la cantante se encuentra a sí misma y aprende a amarse y quererse sin depender de otros.

Los usuarios de las redes sociales han recibido muy bien el comercial y han dejado miles de comentarios positivos

Comercial de Sabritas con Shakira

En el comercial de Sabritas Shakira luce elegante con botas altas y un deslumbrante vestido dorado y negro de la firma de moda Balmain modificada especialmente para ella.

Al final del anuncio, la cantante termina disfrutando de sus papas fritas en la playa mientras se pone el sol.

El video ha generado distintas reacciones en los usuarios de Twitter, quienes han expresado sus opiniones en los comentarios.

Algunos han elogiado la calidad del comercial, mientras que otros han apreciado el mensaje final del anuncio.

Muchos han visto una analogía entre la historia del anuncio y la vida de la cantante, que ha estado enfrentando una ruptura sentimental y un asedio permanente de la prensa en los últimos tiempos.

Otros comerciales con Shakira

Shakira ha protagonizado varios comerciales antes, incluyendo para marcas como Pepsi, Burberry y Oral-B.

Además del éxito de este comercial, la cantante ha lanzado cuatro canciones en solo seis meses, que han sumado más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

