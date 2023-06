Presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. busca retirar a Chile del programa Visa Waive

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, viajará a California para presionar a la Casa Blanca y que revise la continuidad de Chile en el programa Visa Waiver.

Según informa el medio Ex-Ante, Spitzer compartió un comunicado del presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, donde confirma que presionarán para que se reviste el estatus de Chile dentro de Visa Waiver.

De acuerdo al documento, McCarthy junto a otros miembros de la Cámara de Representantes, viajaran el viernes 16 de junio a Orange County, donde se reunirán con autoridades locales y escucharán a la “comunidad que está siendo impactada por ataques delictuales en sus casas por parte de criminales que han ingresado al país aprovechándose del estatus que tiene Chile con el programa de Visa Waiver”.

En el comunicado sostienen que se realizará una reunión y se discutirá el estatus de Chile como el único país de América Latina cuyos ciudadanos no requieren visa para ingresar a Estados Unidos.

La Visa Waiver, un sistema que permite que las personas viajen por turismo o negocios hacia Estados Unidos por hasta 90 días tras hacer un único y expedito trámite online que toma solo unos minutos y cuesta 21 dólares ($16.900).

No obstante, el fiscal del distrito de Orange County, en California, Todd Spitzer, hizo un llamado a los congresistas estadounidenses a que eliminen a Chile del programa de visa electrónica si nuestro país no toma cartas en el asunto.

“Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica.

Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EEUU, sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, demandó el funcionario estatal.