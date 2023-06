Policía de Perú acribilla al malandro venezolano Maldito Chris El Final de ‘Maldito Cris’: Balacera en la Avenida Universitaria

En una historia de crimen y justicia, el temido delincuente venezolano conocido como ‘Maldito Cris’, cuyo nombre real es Christopher Joseph Fuentes Gonzales, de 24 años, encontró su fin la tarde del viernes 16 de junio. Intensamente buscado por la muerte de un sereno en Surco, Fuentes Gonzales murió en un enfrentamiento a balazos con la policía en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

2. Acción Conjunta de la Dirincri y la Suat: Intensa Búsqueda Culmina con Muerte y Capturas

El operativo que resultó en la muerte de ‘Maldito Cris’ fue una acción conjunta llevada a cabo por la División de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat). Los agentes no dudaron en enfrentarse a tiros con el delincuente, y la operación resultó no solo en su muerte, sino también en la captura de dos de sus cómplices…

3. San Martín de Porres: Escenario de la Lucha Contra el Crimen Venezolano en Perú

El distrito de San Martín de Porres se convierte en un nuevo escenario de la lucha contra el crimen que involucra a ciudadanos venezolanos en Perú. El caso de ‘Maldito Cris’ destaca la persistente lucha de las autoridades contra las redes de crimen organizado que se extienden a través de las fronteras y plantea preguntas sobre cómo mejorar la seguridad y la cooperación internacional en estos asuntos.

