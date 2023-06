Shaquille O’Neal sorprende a familia venezolana en EE.UU “yo pago eso”

El icónico jugador de la NBA, Shaquille O’Neal sorprendió a dos mujeres venezolanas en una cadena de tiendas de artículos para el hogar en Estados Unidos, pagando por sus compras. Las mujeres, emocionadas de ver al ex deportista, no podrían haber imaginado lo que sucedería a continuación.

Cuando Shaq les dijo que pagaría por su compra, que era una lavadora y una secadora, las mujeres no podían contener su euforia y gritaron de alegría.

“Oh Dios mío, mami. Nos va a pagar la lavadora y secadora”, dicen, antes de abalanzarse sobre el ex deportista para abrazarlo y agradecerle por el gesto.

Las mujeres se mostraron agradecidas por el gesto de Shaq, expresando “Dios te bendiga” mientras escogen el artículo que van a llevar.

Shaquille O’Neal went to Home Depot & bought this family a washer & dryer machine!

Respect! ❤️👏 pic.twitter.com/aw8UVi37qV

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) June 14, 2023