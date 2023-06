Yeferson Soteldo se queda en El Santos

ELE FICA! 🔟☑



O Santos FC exerceu o direito de compra de 50% do passe do atacante Soteldo, junto ao Tigres, do México, no dia 15. Quando retornar da seleção venezuelana, o jogador assina novo contrato definitivo, por quatro anos, até 30 de junho de 2027. pic.twitter.com/7SuXAaHAtt