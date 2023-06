Luis Arráez bateó de 5-5 e hizo historia con Marlins

El segunda base venezolano Luis Arráez ha logrado unos impresionantes hits en su carrera en la Mejor League Baseball (MLB).

En el encuentro que su equipo Miami Marlins disputó contra Azulejos de Toronto en el loanDepot Park, Arráez logró conectar cinco imparables en cinco turnos al bate, lo que le convierte en el primer jugador en la historia de los Marlins en realizar esta hazaña al menos tres veces en una temporada.

Con sus buenas jugadas,Luis Arráez lideró a su equipo hacia la victoria con un marcador final de 11-0 contra los Azulejos.

Además, su actuación le permitió alcanzar un average impresionante de .400, lo que le sitúa en la cima de los peloteros en esta temporada 2023 del Big Show.

Luis Arraez is the 4th player since 1900 to have three 5-hit games in a single month, joining:

⚾️Dave Winfield in June 1984

⚾️Ty Cobb in July 1922

⚾️ George Sisler in August 1921 pic.twitter.com/shZZYLwcsd

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 20, 2023