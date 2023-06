Miguel Cabrera conecta par de sencillos para llegar a 3.118 y sigue demostrando su poder ofensivo en lo que será su última campaña en las Mayores. Alcanzando también los 1.977 sencillos para desplazar al legendario George Davis, quien se encontraba en el puesto 52 de este departamento.

El maracayero, ligó de 3-2 en el triunfo 6-4 de los Tigres de Detroit ante los Reales de Kansas City en el Comerica Park. El venezolano sigue escalando peldaños, y ahora se ubica a 23 indiscutibles de la marca de Tony Gwynn, quien llegó 3.141 en sus 20 temporadas.

El criollo sigue marcando en la historia de la gran carpa, durante su temporada 21. De por vida, su promedio se mantiene encima de los 300, con1538 anotadas, 3118 imparables, 508 vuelacercas y 1857 carreras impulsadas.

El segundo hit, y que le permitió llegar a los 3.118 imparables en su carrera, ocurrió en el séptimo inning con una potente línea para el jardín derecho.

En esa misma séptima entrada ‘el maracayero ‘Miggy’ logró anotar una carrera para los felinos gracias a un sencillo de Jake Rogers por el jardín izquierdo que le permitió impulsar a Cabrera y a Jonathan Schoop.

Miguel Cabrera viene de superar la marca de Alex Rodríguez (3.115) en el puesto 21 de la lista de todos los tiempos como máximos hiteadores. Su próximo objetivo son los 3.141 de Tony Gwynn.

Este encuentro también significó el partido 885 en el que ‘Cabrera ‘Miggy’ conecta dos o más imparables dentro de las Grandes Ligas.

Con esta hazaña igualó al inmortal Wade Boggs en el puesto 18 de todos los tiempos. En sus últimas 12 presentaciones el maracayero suma ya cuatro partidos con multihits.

El 3.118

Update that tracker in left field! That’s now 3️⃣,1️⃣1️⃣8️⃣ hits in the career for Miguel Cabrera’s career! #RepDetroit pic.twitter.com/cztODKs3QX