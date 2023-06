Titán ¿Cuánto oxígeno les queda? Conozca los detalles

La empresa OceanGate Expeditions está buscando con desesperación el submarino turístico “Titán”, en el que viajaban cinco tripulantes y que se perdió en el fondo del Océano Atlántico durante expedición cerca de los restos del famoso trasatlántico inglés “Titanic“.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha enviado un sumergible para ayudar en la búsqueda, pero las posibilidades de que se encuentre a los tripulantes con vida son cada vez más escasas.

La empresa encargada de la expedición del submarino Titán, el cual permanece desaparecido desde el último lunes 19 de junio, emitió un comunicado por medio de sus canales oficiales, en el que garantiza los esfuerzos por hallar a las 5 personas con vida.

“Estamos explorando y movilizando todas las opciones para traer de regreso a la tripulación a salvo”, inciia el mensaje.

El multimillonario Hamish Harding está entre los cinco tripulantes del “Titán” y los equipos de rescate tienen solo 96 horas, desde la fecha en que perdió la comunicación, antes de que se agote el suministro de oxígeno dentro del submarino. Además, el descenso al fondo del océano y el posterior ascenso puede tardar hasta ocho horas, lo que dificulta aún más la tarea de rescate.

De acuerdo con la propia compañía, el submarino Titán cuenta con suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir en su interior durante cuatro días; sin embargo, lo más urgente es el oxígeno que se agota cada vez más en el interior.

La búsqueda se realiza en una zona del Atlántico donde yacen los restos del “Titanic” a una profundidad de 4.000 metros y en un lecho marino uniforme lleno de escombros.

Los expertos explican que es difícil diferenciar los restos del “Titanic” de otros escombros utilizando el sonar desde otro sumergible. Además, la cápsula en la que viajan los tripulantes está sellada con 17 pernos, por lo que no se pueden sacar en caso de emergencia.

El “Titán” es un sumergible que necesita de una nave nodriza para lanzarlo y recuperarlo, ya que tiene una limitada reserva de energía. En este caso, la nave nodriza es el MV Polar Prince. Las comunicaciones con el sumergible son limitadas, solo se pueden enviar mensajes cortos de texto cuando la nave nodriza está sobre la localización del “Titán”.

Francia, Canadá y Estados Unidos buscan a cinco desaparecidos en el Atlántico que viajaban en el submarino turístico “Titán” para ver los restos del Titanic.

Francia envió un barco equipado con un robot submarino para la búsqueda. Canadá desplegó más barcos para la tarea de localización.

Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos y las fuerzas armadas canadienses también participan en la búsqueda y rescate del submarino.

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023