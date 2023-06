The Flash no rindió los dividendos en taquilla. La nueva película de DC Comics ha naufragado tras los primeros días en las salas de cine. Una vez más, el público de masas ha pasado considerablemente del sello de superhéroes de Warner Bros. Discovery.

En el estudio ya no saben qué hacer. A fin de cuentas, esta película tenía unos cuantos ingredientes para llamar la atención. Por un lado, era el final del extinto DC Extended Universe que comenzó con El Hombre de Acero en 2013. Además de eso, traía de vuelta a Michael Keaton como Batman. Pese a ello, a la gente no le ha llamado la atención. El boca a boca sobre los efectos digitales y la mala publicidad de Ezra Miller le han pasado mucha factura.

Desde luego, los datos hablan por sí solos. Según los números reflejados en Box Office Mojo, The Flash tuvo un estreno de apenas 24,5 millones de dólares en Estados Unidos. Esto solamente el viernes.

TaquiBox advierte de que la proyección final del denominado “opening weekend” es de unos paupérrimos 55 millones de dólares. Muy lejos de los éxitos recientes de Spider-Man: Cruzando el multiverso o Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Se aproxima, de hecho, a películas como Ant-Man o Green Lantern. Está incluso por debajo del viernes de debut de Black Adam.

Esto es preocupante. No solo porque la gente haya dado la espalda nuevamente al Universo DC, sino porque The Flash ha costado más de 200 millones de dólares. Las cifras bailan entre los 220 y los 250 millones de presupuesto. Eso significa que la película tendrá que hacer, como mínimo, más de 500 millones de dólares en taquilla para que salga rentable. Si tenemos en cuenta que ha debutado en China con unos 14 millones de recaudación y hará unos 55 millones en Estados Unidos… La taquilla internacional va a tener que rescatar la cinta. O eso, o esperamos a que la gente se anime a ir a verla en la segunda semana y que no sufra una caída de espectadores que la mate definitivamente.

