Horóscopo del 22 de junio 2023 de Mhoni Vidente

Para este jueves 22 de junio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo donde se visualizan muchos cambios en los signos del zodiaco, sobretodo en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán estar muy atentos a las señales enviadas por el universo durante este día.

ARIES

Tus números mágicos son 19 y 32, y tu color de la abundancia es el rojo. En el tarot, tu carta es «La Muerte», que simboliza enterrar el pasado y construir un presente mejor. Será tu mejor día, así que no lo desaproveches y atrévete a hacer todas esas cosas que has estado pensando desde hace tiempo. Lograrás alcanzar todos los objetivos que tienes en mente. Se acerca la renovación de tu contrato de trabajo, así que es importante que lo analices detenidamente y comiences una nueva etapa en tu vida laboral. Recuerda que si prestas atención a los comentarios negativos sobre ti, solo fortalecerás a tus adversarios.

TAURO

Recibirás una invitación para viajar por motivos laborales y realizarás los trámites para obtener un crédito bancario para cambiar de residencia. El estrés es tu punto débil, así que asegúrate de seguir haciendo ejercicio. Tus números mágicos son 07 y 02, y tu color es el azul. Podrás obtener aquello que tanto esperas en tu trabajo o negocio, solo necesitarás ajustar tus actividades. Como signo Tauro, eres terco por naturaleza y siempre buscas la abundancia en tu vida, por lo que estos días traerán cambios positivos en las ofertas laborales.

GÉMINIS

Es posible que te sometas a una cirugía médica, pero todo saldrá excelente. También realizarás los trámites necesarios para obtener tu título universitario o finalizar tu tesis. Superarás los problemas que te han estado afectando a lo largo de la semana. Tendrás la oportunidad que tanto esperas en tu ámbito laboral, como un ascenso a un puesto de jerarquía y la llegada de ingresos extras. Tu carta del tarot es «El Sol», que te recomienda salir a caminar con los primeros rayos solares para renovar tus energías positivas. No busques la aceptación de los demás, confía en ti mismo y en tu propio valor.

CÁNCER

Comienza una nueva era en tu signo, lo cual te ayudará sin duda a crecer y desarrollarte a nivel personal. Como signo de Cáncer, tienes la capacidad de ser un gran empresario y líder social debido a tu carisma y habilidad para los negocios. Sin embargo, debes tener cuidado de no confiar demasiado en las personas que te rodean, ya que no todos desean tu bienestar. Es importante que te ocupes de las deudas del pasado y trates de resolver tus asuntos legales pendientes.

LEO

Tendrás una buena dosis de suerte en los juegos de azar. También te invitarán a un viaje con tus amigos para celebrarte, posiblemente en el mes de agosto. Te invitarán a participar en un negocio con algunos amigos y tendrás éxito emprendiendo por tu cuenta. Tus números mágicos son 01 y 09, y el color de la prosperidad para ti es el verde. En la carta del tarot, aparece «El Mago», lo cual indica que la energía cósmica positiva está a tu favor. Tus superiores revisarán tu desempeño, así que intenta dedicar el día a las tareas relacionadas con tu trabajo. Comenzarás una rutina de ejercicio y una buena alimentación que te hará lucir excelente y te convertirá en el conquistador del zodiaco.

VIRGO

Es un buen momento para realizar inversiones, ya que esta carta indica una mejora en tu economía. Sin embargo, también advierte que puedes tener enemigos ocultos, por lo que no debes ser demasiado confiado y debes protegerte con algunos rituales. Esta semana llegarán buenas noticias y sorpresas económicas a tu vida. Tu signo se encuentra en su mejor época, por lo que te recomiendo que este 22 de junio prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume para estimular la suerte. Tus números de la suerte son 03 y 20. Tu mejor día será el 22 de junio y el color blanco será un signo de prosperidad para ti. En la carta del tarot, obtienes el «As de Bastos», lo cual asegura que tendrás una semana llena de oportunidades y que tu dinero se administrará de la mejor manera.

LIBRA

En el amor, te aconsejo que te permitas ser amado y que no seas tan dramático. En la carta del tarot, te salió «El Loco», lo cual indica que tu carisma y calidez te convierten en una persona llena de buenas energías. Sin embargo, también te advierte que no confíes demasiado, ya que hay amores y amistades que podrían traicionarte. estarás lleno de nuevas ideas relacionadas con tu trabajo. Como siempre, tu signo busca la estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Serán días de buenos proyectos laborales, pero debes tener cuidado de no revelar tus planes a cualquiera.

ESCORPIO

Llegará dinero extra que te permitirá pagar tus deudas, pero te aconsejo que te organices mejor en tus gastos. Los Escorpio solteros encontrarán el amor en alguien del elemento tierra. Se presentarán buenas energías a tu alrededor, pero debes ser más organizado en todo lo que hagas para que puedas administrar bien tu tiempo. No le des demasiada importancia a las críticas de personas que solo te envidian. Tienes la fuerza necesaria para alejar toda esa energía negativa con solo desearlo. En la carta del tarot, te salió «El Ermitaño», lo cual indica que tendrás ayuda espiritual para superar tus problemas y cualquier ritual que realices te será beneficioso.

SAGITARIO

Encontrarás paz interior, aunque a veces eres muy duro contigo mismo y te castigas. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 35. Tus colores de la suerte son el naranja y el blanco. Tendrás reuniones de última hora debido a cambios de personal. En cuanto a tus estudios, presentarás un examen para ingresar a la universidad o para realizar una maestría. Estarás buscando mejores opciones laborales, ya que tu signo tiene una gran capacidad para atraer el dinero. No desaproveches las oportunidades que se te presenten. Saldrás de viaje por trabajo y visitarás a un familiar enfermo.

CAPRICORNIO

Los Capricornio que tienen pareja podrían enfrentar días de discusiones y celos. Es importante que busques la mejor manera de resolver los conflictos y encontrar la paz en tu relación. No te aferres a complejos o experiencias del pasado. Es momento de avanzar y apreciar lo que tienes en el presente. Podrías enfrentar algunos problemas en el trabajo debido a tu perfeccionismo y a tu frustración cuando los demás no alcanzan tus estándares. Trata de mantener la calma y no buscar problemas innecesarios.

ACUARIO

Cuida tu salud emocional y evita los problemas de estrés. Te recomiendo hacer ejercicios de relajación para mantener la calma. También tendrás exámenes en la escuela, así que esfuérzate más en tus estudios. Recibirás nuevas oportunidades laborales que deberías considerar. Tus números de la suerte son el 10 y 17, tus colores de la suerte son el azul y el amarillo. Mantente alerta y preparado para adaptarte a estas transformaciones. Estás realizando cambios personales para alejar a personas tóxicas de tu vida.

PISCIS

Los Piscis solteros conocerán a alguien compatible, posiblemente de los signos de Cáncer o Capricornio. En la carta del tarot, te salió «El Mundo», lo cual significa que tienes el poder de realizar cambios necesarios en tu vida. Tendrás la oportunidad de obtener un puesto de jerarquía en tu trabajo. Tus números de la suerte son el 18 y 24. Utiliza más los colores azul y verde. Habrá cambios significativos en tu trabajo. Sin embargo, no olvides analizar todas tus opciones para mejorar tu situación económica. Estarás pagando tu tarjeta de crédito y poniéndote al día con tus deudas.