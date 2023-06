Venezolanos en el extranjero tienen 19 días para actualizar datos y votar en la Primaria, el plazo vence el próximo viernes 7 de julio, por lo que se insta a todos los interesados a tomar las medidas necesarias antes de que expire la fecha límite.

Es requisito fundamental estar inscrito en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder participar en este proceso.

Para realizar la actualización de datos, los venezolanos en el exterior deben acceder al sitio web www.primariaexteriorve.com. La aplicación web estará activa hasta el 7 de julio a las 11:59 pm, hora de Venezuela. Se deben cumplir con ciertos requerimientos establecidos en el reglamento, como completar todos los campos requeridos, cargar una foto de la cédula de identidad o pasaporte, sin importar si están vencidos, y subir dos fotografías: una tipo selfie del rostro y otra posando con el documento de identidad.

Balance del proceso

“Hasta el 16 de junio teníamos 24.800 venezolanos que residen en el exterior y que ya actualizaron su dirección para votar en algunas de las ciudades que tendrán centros de votación. Lamentablemente, tenemos unos 10.000 venezolanos que iniciaron el proceso y no lo terminaron por diferentes motivos: porque el sistema ha rechazado la actualización por algún motivo y los interesados no volvieron a intentarlo, porque han enviado las fotos en un orden que no es, porque las fotos no tienen la característica que deben”, explicó Pérez.

A su vez, agregó que se encargaron de producir videos e infografías para explicar con detalle el proceso y las condiciones con las cuales deben subirse las fotos para evitar que las solicitudes sean rechazadas.

