Ultima Hora ! Grupo Wagner a Putin: “La guerra civil ha estallado en Rusia”

Medios Informan: La cuenta de Telegram relacionada con el grupo Wagner declara: “La guerra civil ha estallado”.

Nueva declaración de Prigozhin: “El presidente estaba profundamente equivocado sobre la traición de la patria; somos patriotas de nuestra patria. Luchamos y seguimos luchando. Todos los luchadores de Wagner PMC. Nadie se va a rendir a petición del Presidente, del Servicio Federal de Seguridad ni de nadie más, porque no queremos que el país siga viviendo en la corrupción, el engaño y la burocracia.

BREAKING: Russian mercenary/Wagner chief Yevgeny Prigozhin issues first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, where his troops are said to be in complete control. pic.twitter.com/w2et7KOa6R