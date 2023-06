¡Insólito! Aficionado brasileño deja todos sus bienes a nombre de Neymar

Aficionado brasileño deja todos sus bienes a nombre de Neymar, el delantero del Paris Saint Germain PSG, Neymar Jr ha vuelto a ser noticia, pero esta vez luego de conocerse que un hombre de 30 años de edad, identificado como Altemir Francisco da Silva, confesó haberle dejado todos sus bienes en su testamento; además mostró el documento que lo confirma.

El fanático, que radicó sus dichos en la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul, contó que tiene problemas de salud y que tomó esta decisión porque le tiene aprecio al futbolista.

El testamento firmado por Altemir Da Silva.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, confirmó el aficionado.

Siguiendo la misma línea, el empresario en cuestión aseguró que tomó esta iniciativa a consciencia. “Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, concluyó.

“No me gustaría que el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien se quedaran con mis cosas”, agregó.

En entrevista con la prensa local, el hombre sostuvo que ya había intentado ceder todos sus bienes materiales al jugador del PSG, pero que no había sido posible. Por esta razón, acudió a realizar un testamento para dejar legalizada su última voluntad.

Un documento, divulgado por el medio Metrópoles, da cuenta que el testamento del hombre fue firmado ante un notario de la ciudad de Porto Alegre en Brasil. En el texto se ve resaltada la voluntad del sujeto y el nombre del futbolista: Neymar da Silva Santos Júnior.

Sobre Neymar Jr., el brasileño es considerado uno de los futbolistas mejor pagados a nivel mundial. Según registra Forbes, el jugador cuenta con unos ingresos estimados de USD 85 millones para 2023.

Actualmente, el deportista se desempeña como delantero del París Saint-Germain Football Club en Francia.

Texto de: HCH