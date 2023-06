¡Momento de tensión! Avión de Delta aterrizó sin ruedas delanteras (+VIDEO)

Un avión de la compañía Delta Air Lines vivió momentos de tensión y pánico este miércoles 28 de junio, cuando tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, sin su tren de aterrizaje delantero.

El avión Boeing 717, que transportaba a 96 pasajeros, dos pilotos y tres asistentes de vuelo, partió de Atlanta con destino a Charlotte.

Sin embargo, durante el descenso, los pilotos recibieron una indicación de “equipo de morro inseguro”, lo que significaba que el tren de aterrizaje delantero no se había desplegado correctamente.

Delta Air Lines 717 nose gear collapses after landing at Charlotte-Douglas International Airport. According to Delta, two pilots, three flight attendants and 96 passengers evacuated safely.

— Joseph Frascati (@joey_frascati) June 28, 2023