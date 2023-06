Benjamín Rausseo lanza su candidatura de manera independiente. El candidato Benjamín Rausseo, conocido como «Er Conde del Guácharo», reapareció en un video donde reafirma que se lanzará como candidato independiente a la presidencia de la República en el 2024.

Rausseo reiteró que no participará en las elecciones primarias de la oposición que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre.

«Debido al clamor popular de toda esa gente que nos ha estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos, hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Allí los esperamos, las puertas están abiertas, nuestro corazón es grande, todos cabemos en la nueva Venezuela», manifestó.

«La pelea es peleando»

Agradeció a todos los líderes de barrio, líderes de calle, líderes municipales, líderes estadales y a todos los que están en su movimiento, así como las 400 mil personas que firmaron y confiaron en su proyecto.

«Esto no se acaba hasta que no se acaba, la pelea es peleando… esta no es una carrera de velocidad, esto es un maratón. ‘Con Rausseo me resteo‘».

