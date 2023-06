Horóscopo del 29 de junio 2023 de Mhoni Vidente

Enfoca tu energía de manera apropiada con los horóscopos y las predicciones del jueves 29 de junio en los signos del zodiaco, para empezar de buena forma este día.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Este es un buen día para considerar convertir tus pasiones en un negocio exitoso. Hasta ahora, puede ser que hayas tenido dificultades en lograrlo porque no has encontrado la forma de darle un enfoque práctico a tus pasiones. La armonía es fundamental en una relación. Si sientes que la armonía se ha visto afectada debido a conflictos recientes, es importante que trabajen juntos para reconstruirla. Tu salud se beneficia cuando logras encontrar un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. Para recuperar ese equilibrio, considera retomar la práctica de la meditación.

TAURO (21 abril a 21 mayo)

No intentes apresurar las cosas creyendo que así lograrás lo que deseas. Cada proceso tiene su propio tiempo y requiere un esfuerzo adecuado. Lo importante es mantener la constancia más que llegar rápidamente. A pesar de lo que digan, es importante entender que la pasión malentendida puede generar conflictos en una relación. El amor necesita momentos de descanso, ausencia y añoranza. No es saludable estar pegados el uno al otro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tu corazón es el centro de tu ser. No solo bombea sangre, sino que también influye en tus emociones. Es sensible tanto a nivel emocional como físico. Por eso, es importante cuidarlo para sentirte mejor y vivir mejor.

GÉMINIS (22 mayo a 20 junio)

Hoy recibirás una propuesta que tiene muchas razones para que la aceptes. No busques problemas donde no los hay. Será una oportunidad beneficiosa para ti, así que deja de lado cualquier sospecha o duda. Es común que veamos el césped del vecino más verde, pero comparar tu vida y tu relación con otras es un error e injusto. Cada relación tiene su propia dinámica y circunstancias únicas, y debe ser evaluada en función de su propio desarrollo. Estás en un período excelente en cuanto a tu salud. Aprovecha esta fortaleza para mejorar aún más. Este es un buen día para planificar una rutina de ejercicios y comenzar una dieta más saludable.

CÁNCER (21 junio a 22 julio)

Recibes asesoramiento sobre tu salud, pero no estás satisfecho con la forma en que esa persona lo lleva. Recuerda que quien tiene control sobre tu cuerpo también tiene influencia sobre tu mente. Pueden surgir controversias dentro de tu equipo y es necesario abordarlas de una vez por todas. Discuten sobre quién tiene más autoridad o quién debería ser el líder. Hoy es importante que te muestres firme pero amable al expresar tus reclamos a tu pareja. A veces te guardas las cosas debido a la autoridad que le concedes, pero en realidad evitas el conflicto.

LEO (23 julio a 22 agosto)

No te dejes moldear por las presiones sociales, familiares, de amigos o empleadores. Debes ser auténtico y fiel a ti mismo. Tu identidad y quién deseas ser son lo más importante para tu felicidad. Hoy es un buen día para considerar la importancia del entorno en tu trabajo. El lugar donde trabajas puede influir en tu éxito. Optimiza tu espacio de trabajo para crear un ambiente productivo y acogedor. Es importante que compartas más con tu pareja y dejes de reservarte cosas. Ha llegado el momento de abrirte y permitir que tu pareja entre más en tu vida.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Tu cuerpo tiene centros energéticos que pueden estar desalineados. Es importante que el flujo de energía biomagnética circule libremente y con fuerza. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar tu número de la suerte, el 7. Busca este número a tu alrededor y guía tus elecciones hacia elementos asociados a él. La culpa no debería tener cabida en el amor. No es justo que tu pareja la utilice como una forma de control. Si cometiste un error y asumiste las consecuencias, eso debería ser suficiente.