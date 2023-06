¡Insólito! Por esta razón expulsaron a Miguel Cabrera contra Rangers (+Videos)

En un encuentro contra los Rangers de Texas este miércoles 28 de Junio, el pelotero venezolano Miguel Cabrera, destacado jugador de los Tigres de Detroit, sufrió una expulsión en un sorprendente giro de eventos.

A pesar de ser conocido por su tranquilidad y evitar contradecir a árbitros, Cabrera no pudo contener su molestia en esta ocasión y el Juez de primera base, Ben May, decidió sacarlo del juego.

Durante el juego, con una cuenta de 1-2, el pelotero venezolano realizó un medio swing a un lanzamiento quebrado.

Inmediatamente Cabrera pidió una consulta hacia la inicial, pero el árbitro May decidió cantar el strike, lo que significó el ponche para el jugador y, posteriormente, su expulsión del juego.

Miguel Cabrera’s last ever series in Texas & they eject him for this.

Every MLB umpire 100% got bullied growing up. pic.twitter.com/ih6xdVP4Ct

— Jed 🇬🇧 (@TigersJUK) June 29, 2023