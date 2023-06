Horóscopo del 30 de junio 2023 de Mhoni Vidente

Para este viernes 30 de junio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo donde se visualizan muchos cambios en los signos del zodiaco en varios aspectos de su vida como en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán mantenerse muy atentos a las señales enviadas por el universo.

ARIES

Es el momento adecuado para considerar la necesidad de expandirse. Tanto tu negocio como tu trabajo deben crecer. No tiene sentido mantener un estatus quo en nombre de la estabilidad. A medida que el amor crezca, surgirán cada vez más obstáculos que amenazarán su brillo en la vida. Estos obstáculos no serán personas, sino fuerzas que incluyen la rutina, las responsabilidades y la falta de tiempo. Es importante distinguir entre lo que te dicen y lo que crees que te han dicho. Has construido todo un mundo en torno a algo que creíste escuchar.

TAURO

Las ofertas pueden ser engañosas, ya que a menudo prometen ahorros que en realidad no se materializan. Es mejor dejar pasar estas oportunidades, ya que solo resultarán en gastos que no puedes afrontar y dañarán tu presupuesto. Este es un momento propicio para volver a los fundamentos del amor, a las cosas que realmente importan, y desechar todo lo que es secundario en la relación. No se puede detener el paso del tiempo, pero cuidar tu cuerpo te hará ver siempre joven. Hoy, haz todo lo necesario para que el mañana te encuentre en buen estado.

GÉMINIS

Es necesario que te adaptes a las condiciones que se te imponen. No tiene sentido luchar contra un orden de cosas que te supera. Puede que implique menores ingresos y otras desventajas para ti, pero al aceptarlo podrás disfrutar de una conexión más fuerte con la organización. Según los astros, hoy debes valorar los dones que tu pareja aporta a tu vida. A menudo das por sentadas sus cualidades y no aprecias cómo ha tenido un impacto positivo en ti. Eres parte de un todo sagrado que abarca la vida y las fuerzas del Destino. Por lo tanto, no debes sentirte a merced de una amenaza aleatoria.

CÁNCER

Las malas inversiones nunca deben repetirse. Para reconocerlas, debemos cometer errores antes, de lo contrario, es imposible aprender. Ya has aprendido de la manera más difícil y debes valorar esa lección. Temes que tu pareja descubra un hecho de tu pasado que te afectó y que por razones de salud mental no le has contado. Sientes que si se entera, su imagen de ti cambiará para mal. No permitas que la apatía tome el control de tu vida, ya que el primer aspecto que afecta es tu autocuidado. Mantén el entusiasmo, porque es posible que puedas fallar en otros aspectos de tu vida.

LEO

Es importante evitar repetir los errores del pasado, por lo tanto, es mejor que utilices nuevas técnicas. Debes comportarte como si todo lo que haces fuera la primera vez, ya que esa es la única actitud que te permitirá encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Nada puede ser eterno, excepto el amor. Aunque puede que no dure para siempre, debes esforzarte por vivirlo como si lo fuera. Todos los problemas deben resolverse a tiempo, todas las mentiras y engaños deben ser expuestos y discutidos, y perdonados. No delegues el cuidado de tu mente y tu estado de ánimo en personas que lo ven como un simple trabajo, porque para ti es mucho más que eso. Lo que significa que es todo.

VIRGO

Hoy te consultarán sobre un tema en el que eres experto. Darás una solución que ahorrará tiempo y dinero a tus superiores. Pero debes detenerte y preguntarte: «¿Qué obtengo yo de todo esto?». Cada persona tiene su mundo interior y debes respetar sus límites. No puedes saber lo que piensa tu pareja y está bien así. No debes preocuparte de que su mente esté en otros lugares lejos de ti. Es importante que hoy realices un ejercicio de introspección, ya sea solo o en compañía, para encontrar aquellos recuerdos que aún te causan dolor. Una vez que los identifiques, debes considerar encontrarte con las personas involucradas en esos recuerdos y enfrentarlos.

LIBRA

Hoy experimentarás una pérdida, no muy grave, pero debes tomarlo como una advertencia de que es hora de mejorar tus controles y enfocarte en lo que realmente importa. No debes ver tu relación como una guerra, ya que el amor es algo diferente. Es una simbiosis en la que cada uno coopera para crear algo nuevo y necesario, fusionando dos individualidades. No esperes a que un síntoma de advertencia te obligue a tomar medidas que has pasado por alto hasta ahora. Es mejor prevenir, ya que es la mejor medicina. Además, cuida de tus ojos, ya que las tendencias indican que pueden verse afectados si no les brindas los cuidados necesarios.

ESCORPIO

Hoy serás recompensado por tus mayores esfuerzos: te ofrecerán una sociedad que puede impulsar tu carrera o tus productos a nuevos horizontes que ni siquiera habías imaginado. Las peleas, sin importar su intensidad o forma, son perjudiciales y es mejor evitarlas. Deja de creer que son una forma de demostrar amor o interés. Nada se compara con vivir una relación en paz y con una comunicación abierta. Debes prepararte para un periodo en el que se requerirá un nuevo nivel de esfuerzo de tu parte. Para ello, debes encontrar un equilibrio mental y físico en una nueva armonía.

SAGITARIO

Existen deudas que es mejor dejar ir en lugar de intentar recuperarlas, ya que conllevan desgaste y no debemos rebajarnos a insistir en que alguien reconozca la importancia de honrar a aquellos que nos ayudaron. No esperes que tus amigos acepten de buena gana a tu pareja. Algunos pueden creer que mereces algo mejor y los celos también pueden influir entre amigos. Hoy es un buen día para recuperar la energía que se obtiene al dar sin segundas intenciones ni esperar recompensas. Reúne lo que no necesitas y lo que te sobra, y dáselo a quienes lo necesiten.

CAPRICORNIO

Debes comprender a aquellos a quienes sirves para poder servirles mejor. Esa es la clave de tu éxito en lo que haces. Tu misión es clara: ser útil en cualquier lugar al que vayas. Debes evitar las tentaciones que solo te llevarán a situaciones comprometidas con tu pareja. Es mejor evitar cualquier cosa que envíe mensajes equívocos sobre tus intenciones con otras personas. El cansancio que sientes no es solo producto de tu trabajo y las tareas diarias. Es la forma en que tu cuerpo te pide atención. Debes cuidarlo, no solo con descanso, sino también con espacios abiertos, naturaleza y agua.

ACUARIO

Al principio de esta aventura, sabías que podías perder y que las cosas podían salir mal. Sin embargo, te has dejado llevar por pensamientos negativos y ahora consideras retirarte antes de tiempo, sin haber jugado todas tus cartas. No todas las parejas ni todas las personas son iguales, y tampoco todas tus historias de amor tendrán el mismo final. Debes tener fe en ti mismo y en la fuerza de tu amor. Cada uno escribe su propio destino, y lo estás haciendo de la mejor manera posible. Llenar tu mente de pensamientos inútiles sobre lo que podría pasar y aún no ha sucedido solo alimenta tu ansiedad. La solución es sencilla, pero requiere constancia.

PISCIS

Es un buen momento para replantear la forma en que trabajas y haces negocios. Hay algo que te impide ser tan productivo como podrías ser. Aprende de tus errores, especialmente en lo que respecta al amor. No sigas por los mismos caminos ni repitas los mismos patrones. La buena salud no es cuestión de suerte, sino el resultado de una disciplina y esfuerzo constantes. Es hora de retomar buenas prácticas y dejar de estar tumbado en la cama preocupándote por cosas que aún no han sucedido.