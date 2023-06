Víctor Drija desveló su “metida de pata” con Piso 21

Luego de conseguir los primeros lugares en las carteleras de República Dominicana con su éxito musical Bailar Contigo, el cantante Víctor Drija habló sobre su “metida de pata” con Piso 21.

En medio de una entrevista con Rodolfo Soules, el venezolano reveló el incomodo momento que vivió con la agrupación colombiana en Venezuela, tras aprenderse el remix de Me Llamas y no la canción original, misma que tenía que cantar junto al quinteto paisa.

“Entro y tal, empieza la canción y me pasan la pelota y yo cuanto tu quieras me llamas y el otro dice el nunca supo amar como yo te ame, y yo Dios mío lo que acabo de hacer y luego me dijeron es que te aprendiste la de Maluma, nosotros cantamos la de nosotros solos”, expresó Víctor Drija durante la conversación con Rodolgo Soules.

Igualmente, el criollo manifestó que se encuentra tranquilo con lo ocurrido, porque sus colegas también se han equivocado al cantar su canción Me Llamas en sus presentaciones.

“No me hace sentir tan mal, porque si ellos también se equivocan con su misma canción yo también tengo licencia”, dijo el intérprete de Pelikulón entre risas.

Recordemos que, Piso 21 se presentaron por primera vez en Venezuela el 21 de mayo en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco.