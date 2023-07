Consternación por la muerte de un joven piloto de tan solo 18 años. El neerlandés Dilano van’t Hoff, falleció este sábado, durante una carrera del campeonato de Europa de fórmula regional en Bélgica.

Asimismo, el accidente se produjo en la última vuelta de la carrera, sobre las 10h00 de la mañana, por una colisión en cadena en la recta de Combes, mientras llovía con fuerza como se observa en videos que circulan en redes sociales.

Esta carrera estaba era un preámbulo de las 24 Horas de Spa, previstas a las 16h30 tras un minuto de silencio.

Por otra parte, según el diario belga La Derniere Heure/Les Sports, el monoplaza de Van’t Hoff sufrió un impacto a más de 200 km/h y quedó atravesado en la pista.

Van’t Hoff había sido campeón de España de F4 en 2020. Competía con el equipo MP Motorsport, que se pronunció a través de un comunicado.

El mundo del motor ha lamentado el accidente que ha costado la vida al piloto de 18 años y las redes sociales se han llenado de mensajes de pésame, uno de los cuales ha llegado de la Fórmula 1. «Dilano ha muerto persiguiendo su sueño de llegar a la cumbre del automovilismo. Nuestros pensamientos están con su familia y sus queridos», ha destacado el mensaje de pésame publicado a la cuenta de Twitter del campeonato mundial. También Max Verstappen, compatriota de Dilano van’t Hoff, se ha hecho eco de la mala noticia y ha lamentado los hechos a través de un mensaje en las redes.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van ‘t Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN— Formula 1 (@F1) July 1, 2023