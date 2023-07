La cantante Rosalía le envió un ramo de flores con una nota a Yailin La Más Viral demostrando su admiración y respeto por su trabajo.

Yailin compartió a través de sus redes sociales el ramo de flores, el cual contenía una nota.

Lee tambien: +VIDEO | Youtuber venezolano más grande de Portugal, lanza su primer sencillo como cantante

«Yo soy muy mía, pero hoy tuya. Besitos, Rosalía», en donde demostró su agradecimiento ante hermoso detalle.

¡Entérate aquí! El regalo de Rosalía para Yailin La Más Viral

Cabe destacar que la artista dominicana está en proceso de separación con su exesposo Anuel AA y su colaboración con Tekashi69 ha causado un gran impacto en su carrera, lo que evidencia la influencia y el interés que ha despertado La Más Viral ante artistas de talla mundial.

Yailin La Más Viral

In this Spanish name, the first or paternal surname is Guillermo and the second or maternal family name is Díaz.

Yailin La Más Viral Background information Birth name Jorgina Lulú Guillermo Díaz Born 4 July 2002 (age 21)

Santo Domingo, Dominican Republic Genres DembowLatin trapreggaeton Occupation(s) Rappersinger Years active 2019–present Spouse(s) Anuel AA​​(m.2022; separated 2023)​

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, known professionally as Yailin La Más Viral, is a Dominican rapper and singer.[1] Guillermo was born on 4 July 2002 in Santo Domingo.[2][3]