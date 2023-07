Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 6 de julio 2023

Estos son los horóscopos y las predicciones del jueves 6 de julio en los signos del zodiaco, para arrancar de muy buena forma este día.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Tienes la oportunidad de enmendar las cosas si es que le has hecho daño a alguien en el camino, no esperes que te disculpen de buenas a primeras, pero al menos podrás sentirte bien ofreciendo una explicación por lo sucedido. Recuerda que no siempre se puede aplicar el dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, muchas veces el presente es lo mejor que puedes estar viviendo. Aprovecha el día de hoy para mirar a tu pareja como la primera vez que te diste cuenta que estabas enamorado. Recuerda lo que solían hacer en el momento de la conquista y vuelve a repetirlo.

TAURO (21 abril a 21 mayo)

La vida es como un rompecabezas que se va armando de a poco, si sientes que hay piezas importantes que están faltando en el diseño, es importante que aprendas a identificar cuáles son y cómo conseguirlas. Podrías estar enfrentando una mala evaluación laboral o un examen con mala calificación el día de hoy, no te eches abajo, puedes recuperarte siempre esforzándote el doble. Aplica este consejo el día de hoy, quizás es tiempo de volver a jugar a eso que te gustaba cuando eras pequeño, visitar el lugar donde creciste o enseñar a tus hijos, si es que los tienes, como divertirse con la simpleza y belleza de la naturaleza.

GÉMINIS (22 mayo a 20 junio)

Ciertos detalles que has olvidado en un trabajo que te encargaron pueden ser un dolor de cabeza el día de hoy, toma nota de ello para que no vuelvas a repetir el mismo error y debas hacerlo todo de nuevo otra vez. Un llamado de trabajo que esperas hace tiempo podría ocurrir el día de hoy, no te impacientes, pronto llegará y podrás disfrutar de las ganancias que un nuevo proyecto o un nuevo puesto te proyectarán. En los estudios, es tiempo de decidir qué quieres seguir como carrera a tu futuro, el tiempo para meditar ha terminado y necesitas tomar una decisión, recuerda seguir tu corazón y tu instinto para tomar la mejor alternativa.

CÁNCER (21 junio a 22 julio)

Los excesos en el trasnoche, fiestas, alcohol y tabaco pueden pasarte la cuenta en la salud más adelante, ponle ojo a esta situación y disminuye su consumo. Es bueno soñar, pero también lo es estar en el mundo real y hacer todo lo posible para concretar nuestros anhelos. No te quedes pegado en el pasado, ya no puedes hacer nada por el amor que se ha ido, es una etapa quemada y no debería volver, ya que en nada aportará a tu vida. Estás interesado en una persona que quizás no te presta la atención necesaria, si este es tu caso, es mejor dejar las cosas hasta ahí y no insistir más, si te quiere realmente, te buscará

LEO (23 julio a 22 agosto)

Si te encuentras viajando en este momento, el amor puede llegar de la forma que menos te lo imaginas, un encuentro casual puede ocurrir hoy, presta atención. Las fantasías están demasiado presentes en tu vida. Si estás estudiando, busca información sobre oportunidades y becas para ir a estudiar al extranjero, será una excelente experiencia y algo que siempre podrás adherir a tu currículo más adelante. Es mejor que dejes los sueños de amores imposibles, mejor comienza a mirar lo que está a tu alrededor, podrías llevarte más de una sorpresa dándote la oportunidad de conocer a una persona maravillosa que está muy interesada en ti.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Pasar un tiempo a solas para meditar sobre lo que has hecho bien o mal siempre viene bien, pero no confundas el tomarte un momento o un descanso alejado de todos, con encerrarte en ti mismo y crear una soledad falsa que no necesitas. Ordena tu rutina y comienza a irte a dormir más temprano. Estás dejando de lado la vida espiritual, lo que no significa precisamente que debas adoptar un credo específico. Pero si ya estás involucrado o practicas una fe determinada, es bueno que vuelvas a los ritos, será bueno para tu tranquilidad y para tu alma. Una persona tratará de acercarse a ti, no la rechaces, ya que podría ser un buen amigo en un tiempo más. Posibles viajes laborales te harán darte cuenta que precisamente es esto lo que quieres hacer en tu vida, viajar, explorar, conocer.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Estás en un excelente momento para tomar opciones que antes no creías posible. No tengas miedo a dar el salto y buscar un lugar de trabajo donde puedas realizar esta actividad. Si estás recién conociendo a alguien, no temas decirle que quieres formar una relación más estable, recibirás una respuesta afirmativa. Transitar el camino que la vida va poniendo frente a ti puede ser complicado a veces, pero no pienses en lo difícil que pueda ser. Un dolor de cuello puede molestarte el día de hoy, aplica alguna loción de menta y haz movimientos circulares por al menos cinco minutos. Dividir las tareas domésticas les traerá más unión en la pareja.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Si sientes que estás poniendo demasiada carga en tus hombros, delega ciertas responsabilidades a otros integrantes del hogar, no escucharás una negativa si lo haces con respeto y muestras tu necesidad de aliviarte un poco. Estás rodeado de gente que te quiere y que se preocupa por ti, no les des la espalda, incluso si estás pasando por un mal momento. Si bien las ganancias han estado siendo melladas por las deudas, no te preocupes porque pronto irán en aumento, siempre es mejor pagar lo que debes para salir a flote. Si tienes hijos, intenta no proyectar frustraciones propias en ellos, no lo merecen y necesitan recorrer su propio camino. Los maestros que han pasado por tu vida se esforzaron mucho para hacerte la persona que eres en este momento.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Sigue así, porque tu método está dando buenos resultados. Es un buen día para compartir con la pareja o los amigos, prepara una cena o acepta una invitación a comer fuera de casa. Lograr hacer converger todos los espacios de tu vida parece una tarea difícil, para otros, porque tú tienes experiencia en ello y estás realizando un excelente trabajo hasta el día de hoy. Las personas que te rodean en tu ambiente laboral se han dado cuenta de la actitud positiva que estás tomando, no dejes pasar la oportunidad para brillar aún más y mostrar todo tu potencial, generarás más confianza y tendrás una mejor evaluación una vez que termine el mes.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Hacer gárgaras con bicarbonato puede ayudar a la irritación en la garganta, inténtalo. No entregues toda la información de tu vida al minuto, en especial con quienes aún no conoces bien. Si tienes hijos, es un buen día para jugar con ellos y enseñarle como te divertías cuando eras niño, aléjalos de los aparatos electrónicos por un día y realiza con ellos alguna actividad al aire libre, como un deporte o andar en bicicleta. Una figura importante del pasado puede aparecer el día de hoy, escucha sus consejos o lo que quiera venir a comunicarte, porque es una persona que se preocupa por ti y quiere que siempre estés bien. Confianza en la pareja es la clave para el día de hoy, si se están enfrentando a una situación de celos, es mejor olvidar el asunto y dejarlo atrás.

ACUARIO (21 enero a 18 febrero)

Es probable que tengas conflictos con uno de tus superiores el día de hoy, no agrandes el problema y corrige lo que te está pidiendo, tiene la razón. En las finanzas, las cosas pueden verse apretadas, pero no por ello dejes de lado el momento positivo que estás viviendo, todo mejorará pronto. Si te encuentras soltero, es mejor dejar las cosas así por un tiempo, no debes apresurar el amor porque podrías tomar malas decisiones de las cuales no te sentirás orgullos más adelante. No hagas gastos fuertes el día de hoy, ni tampoco firmes papeles comprometiendo un pago en el futuro, podrías tener un momento de estrés que no necesitas.

PISCIS (19 febrero a 20 marzo)

Recuerda salir a caminar para estirar tus músculos al menos veinte minutos al día. Si sientes que estás errando el camino o que estás comportándote de forma equivocada, es tiempo de enderezarte y hacerle frente a la vida usando todas las buenas enseñanzas que recibiste. El trabajo está estable y seguirá estando por un buen tiempo, si no crees que este sea tu caso porque estás desempleado, no te desesperes porque una oportunidad está pronta a aparecer. Es tiempo de comenzar a mirar a la persona que tienes a tu lado como alguien fundamental que quieres y necesitas tener en tu vida. Hacer sentir importante a la pareja es fundamental para una buena relación.