Más de 15 muertos dejan las fuertes lluvias en el suroeste de China, cuatro se encuentran desaparecidas desde el lunes en el municipio suroccidental chino de Chongqing a causa de las lluvias.

Las lluvias torrenciales se centraron, principalmente, en los distritos de Fengjie, Yunyang y Xiushan. Además, un total de once ríos en la zona vieron su caudal aumentar hasta sobrepasar los límites de seguridad establecidos.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó a las autoridades que «den máxima prioridad» a mantener a salvo a los habitantes.

Leer también: Explosión en estación policial de Bucaramanga deja cinco heridos

Since July 3rd, #Chongqing has experienced showers and thunderstorms in most areas, with Changtan Town in Wanzhou District encountering torrential downpours of unprecedented magnitude, surpassing historical records. As of 7:00 am on July 5th, the heavy #rainfall in Chongqing has… pic.twitter.com/YVX8gY1Yot— iChongqing (@iChongqing_CIMC) July 5, 2023