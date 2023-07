Vecinos del sector La Comarca de Guatamare en el municipio García se quejan de la falta de gobierno y los problemas que esto les ocasiona.

La escasez de agua, el deficiente alumbrado público, el escaso servicio de aseo, las aguas negras que se rebosan y la deteriorada vialidad son solo algunos de los problemas que enfrentan a diario.

El señor Carlos Navarro, residente de la calle San Rafael, menciona que lleva tres ciclos sin agua en su casa debido a la falta de presión en el sector.

Se siente frustrado y pide al gobierno que busque una solución para mejorar la calidad de vida en su comunidad y en otros sectores que también necesitan ayuda.

Es hora de tomar medidas y resolver estos problemas que afectan a tantas personas.

Vecinos del Sector La Comarca exigen soluciones a las autoridades municipales

Deterioro

Señaló que la vialidad está deteriorada por los baches y huecos que tienen mucho tiempo en esas condiciones, dijo que en la entrada del sector, cuando llueve se forma una gran poza de agua, que en épocas de lluvia han tenido que abrir para que pasen los carros.

Recalcó que la indiferencia de las autoridades es a tal punto que las aceras por el lugar no las usan los vecinos para transitar, por la cantidad de maleza, deben caminar por la calle.

Navarro precisó que otro serio problema es el paso de los camiones del aseo público por el lugar, argumentan que a veces pasan cada 10 a 15 días o a veces ni pasan, lo que ha obligado a muchos vecinos a tener que agarrar su basura y dejarla en lugares de otros sitios dispuestos para dejar los desechos, evitando que los perros lo destruyan, “si vas a limpiar el lugar donde vives, no vas a venir ensuciar el lugar en el que no vives”, puntualizó.

Asimismo la señora Norbelis Ramos indicó que no hace mucho estuvieron casi dos meses sin agua por el sector, y para solventar esa condición tenían que comprar cisternas de agua que tienen un valor de 20 dólares.

“Algunos vecinos se vieron en la obligación de comprarla y otros se reunieron entre varias familias para comprarla entre varios y solventar la situación de escasez del vital liquido”.

Refirió que en algunas ocasiones la alcaldía les brindó a algunas familias aguas, pero esa agua era soluble, no servía para preparar alimentos.



Sector La Comarca pide atención ante negligencia de las autoridades municipales. / Foto: Martha León

Falla eléctrica

Ramos detalló que otra problemática que tienen es que por la zona se les va la luz con mucha frecuencia a veces hasta dos veces al día por un lapso de dos horas o 15 minutos.



En el lugar se pudo observar varios cables tendidos que no estaban a una altura adecuada, y recordó que esos postes sobre los que están los cables, están porque los colaboró un vecino, ya que no han visto respuesta por Corpoelec.



Explicó que el alumbrado es escaso y el poco que hay es porque entre los vecinos han buscado la forma de solucionar, “esto es una boca de lobo, por la oscuridad, por Corpoelec no tenemos nada”.

Poco transporte

Otra situación que resaltó es muy seria para las personas que habitan el lugar es el transporte que es poco, muchas personas para poder movilizarse para Porlamar deben ir hasta la entrada del Valle, para poder trasladarse, en unidades que vienen de Playa el Agua, Juan Griego, La Asunción.



La afectada dijo que actualmente solo las unidades de Vicente Marcano les colaboran para movilizarse, ya que la ruta de La Asunción que en años anteriores funcionaba con frecuencia, ya solo pasa al ir a La Asociación, pero de regreso no pasan por la carretera vieja sino por la avenida.



En el recorrido se pudo observar que la vía desde Catalano, y el mismo sector de la Comarca está en total deterioro, otra condición que los vecinos denunciaron porque en el lugar hay muchos huecos.

Más seguridad

En cuanto a la inseguridad por la zona la afectada explicó actualmente está un poco más tranquila, y recordó que el año pasado a su hijo le robaron su celular, por ser una zona tranquila y solitaria, que algunos aprovechan para entrar y hacer sus fechorías.



Sin embargo expresó que los organismos de seguridad hacen su patrullaje, pero no es constante.

Para finalizar los afectados exigieron a las autoridades municipales que atiendan el municipio especialmente el sector La Comarca, que está totalmente abandonada, y deja ver la negligencia de las autoridades municipales.