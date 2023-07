Greeicy rinde tributo a las «madre coraje» en su nuevo disco

La colombiana Greeicy Rendón publicará muy pronto su tercer disco de estudio, «Yeliana», un trabajo muy personal y nutrido de la experiencia transversal de la maternidad, que la llevó a encontrar un nexo vital con otras madres jóvenes como ella, según explicó este viernes en una entrevista con EFE.

«Yeliana somos todas esas mujeres que nos hemos demostrado a nosotras de qué somos capaces», señaló la cantante, quien para su próximo proyecto discográfico se ha valido de un alter ego, Yeliana, que es su segundo nombre y con el que de paso ha retratado la historia de muchas madres solteras.

Los videos de los primeros cinco sencillos de este disco, el último de ellos, «Zha», publicado este viernes, muestran a la colombiana en la piel de Yeliana, una mujer que conoce a un chico con el que entabla una apasionada relación, pero queda embarazada y se convierte en una madre soltera.

«Esa es la historia de muchas mujeres, madres solteras que tienen un montón de sacrificios y que aún así siguen saliendo adelante», comentó la intérprete, quien el año pasado dio a luz a Kai, el hijo que tiene con su pareja sentimental, el también cantante Mike Bahía.

Relata que sin vivir en carne propia y por primera vez la experiencia de la maternidad no hubiera sido posible este proyecto discográfico, al que le daba vueltas desde hace un par de años, en medio de un proceso de búsqueda en el que salían canciones con las que sentía afinidad, pero que «no tenían contexto» con lo que publicaba en ese entonces.

«Siento que al final la vida es perfecta y (el álbum) se pospone porque tenía que ser en el momento que fue», explicó la colombiana, nacida en Cali.

Una plataforma para componer

«Yeliana», que contendrá once temas y posiblemente se publicará hacia fines de julio, es de alguna forma un tributo a todas las «madre coraje del mundo» y contendrá colaboraciones con cantantes como Danny Ocean, con el que interpreta «Zha», y Goyo, vocalista de ChocQuibTown, con quien canta a dúo «Publicidad engañosa».

A ese tributo Greeicy se volcó con una media decena de canciones escritas de su puño y letra, un reto que se propuso cuando menos tiempo tenía pero que decidió asumir para demostrarse que es capaz, tal como lo han hecho las madres solteras que conoció en el proceso de producción del disco.

«Me apoyé en las historias que me contaban todas estas mujeres y compartían su intimidad conmigo y además lo podía entender y lo podía transmitir, porque yo lo estaba viviendo», explicó. «Ha sido mirarlas, verlas como lo viven, mirarme, inspirarme con ellas y ellas conmigo», añadió.

Cuenta que un punto en común con todas las madres que conoció es el miedo que suscita ese «desencuentro» entre la maternidad y el momento en que les llega. «Nos preguntábamos si íbamos a ser capaces de seguir siendo esa mujer que veníamos construyendo de toda la vida».

Nuevo público

La buena respuesta que han obtenido los primeros sencillos de «Yeliana» publicados hasta la fecha, como son «Que Me Quiera», «Lokita», «I Try For You» y «Química», le dan pistas de que va por buen camino y que incluso quizás su público ahora se ha ampliado.

«Madres, independientemente de los contextos, que se han sentido identificadas con lo que yo he venido contando de la maternidad», señaló.

Su caso, y el de su alter ego Yeliana, es además como el de muchas mujeres profesionales, que se ven obligadas a aprender a navegar entre la incipiente maternidad y una carrera profesional, con el añadido de que la industria musical va a «una velocidad cada vez más rápida».

«Soy esa mujer que ahora, siendo madre, teniendo el tiempo diferente, pues está en esa lucha de encontrar la manera de seguir perteneciendo a este sueño que amo. Y Yeliana son todas esas mujeres que desde sus realidades siguen saliendo adelante», manifestó.

En su caso ha optado por ser paciente, navegar a su velocidad y «consciente de que algo definitivamente cambió», para lo cual se ha quitado «el peso de las premuras» y de los ritmos acelerados.

«Claro, a veces se me olvida y pretendo que todo funcione como antes, pero es inevitable que todo funcione diferente», reconoció la colombiana, quien no descarta un segundo hijo en el futuro. «En unos tres años quizás», señaló. EFE