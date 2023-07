Horóscopo del 7 de julio 2023 de Mhoni Vidente

Para este viernes 7 de julio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan cambios en la vida de los signos del zodiaco sobreto en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán estar muy atentos a las señales del universo durante este día, ya que podría cambiar su destino.

ARIES

Si tienes hijos y no te gustan las amistades de tu hijo, es tiempo de que te sientes a conversar con él o ella y le hagas saber tu malestar, háblale con confianza y siempre respetando su libertad para elegir lo que quiere. Mejora tu vestuario, si tienes un dinero extra no dudes en invertir en comprar nueva ropa y accesorios para así sentirte mejor y dar una buena impresión en el lugar donde te desenvuelves diariamente. Si te sientes con el ánimo abajo, es bueno que te des cuenta de que tienes un buen entorno y mucha gente que te quiere y respeta.

TAURO

Debes tratar de olvidar la pena que sientes e impulsarte a realizar actividades que te enriquezcan. Protégete de los cambios en el clima, no querrás coger un resfriado en este momento. Si tuviste un rompimiento de pareja, estás en una etapa donde ya puedes darte el espacio para volver a salir y conocer nuevas personas. En el trabajo recibirás un incentivo a tu buen desempeño, si no llega el día de hoy, no te preocupes porque está en camino. Honrar a las personas que te dieron la vida o a las que cuidaron de ti cuando pequeño es importante y debes comenzar desde hoy.

GÉMINIS

Si estás estudiando, debes considerar opciones que quizás aún no has detectado. Cada relación es diferente y ahí radica su belleza. Aprecia al ser amado por ser quien es y no por lo que tú intentas que sea, si no te sientes capacitado para iniciar una nueva historia, sé sincero con esa persona y no le hagas perder tiempo gracias a tus confusiones. No es bueno dejar que los errores del pasado se entrometan en la relación de pareja que tienes actualmente, si cometiste un error o si la persona a tu lado ha cometido un error, no tienes el derecho a retarle de manera exagerada, solo puedes manifestar tu molestia, pero no gritar ni tratar de mala manera, exige lo mismo para ti.

CÁNCER

Un cumplido por parte de una persona que consideras atractiva puede ser el inicio de una amistad que podría derivar en algo más, si estás sin pareja, no dejes pasar la oportunidad. Volver a la infancia aunque sea solo por un momento no enseña una invaluable lección, disfrutar de las cosas más simples de la vida sin tantas complicaciones. Intenta identificar y sacar de tu vida a la gente que nada aporta, si sientes que hay alguien que está constantemente tirando hacia abajo todos tus logros, no escuches más lo que dice ni tampoco le prestes atención a los comentarios que haga con otras personas, solo ignora sin entrar en conflicto.

LEO

Es probable que la relación que estés teniendo en este momento tenga problemas, si no se arreglan pronto, considera el separar los caminos. Aceptar a los demás tal cual son presenta algunas dificultades, sobre todo para alguien que es exigente. Precisamente estás en este periodo, donde estás pidiendo demasiado de los demás. El fuego interno que te caracteriza aún está, solo debes aprender a sacarlo en el momento justo, no reacciones de mala manera frente a una posible discusión con un amigo. Muchas veces el sistema de vida nos consume, pero no debemos abandonar lo que realmente queremos, si estás demasiado cansado y necesitas tomar vacaciones, puedes hacerlo, pero solo si se trata de un caso extremo.

VIRGO

Alguien se ha cambiado de casa y te ha hecho una invitación para que le visites, deja de buscar excusas para no asistir, tienes que ir a verle. Cuida tus articulaciones, consume más alimentos altos en calcio. Utiliza pétalos de flores, esencias y juegos íntimos para darle más calor a la relación, no te arrepentirás. Un proyecto nuevo podría estar surgiendo en tus estudios y hoy se darán las primeras señales, será bueno para ti, acéptalo y entrega todo el talento y visión que posees sobre el tema. Tomar en cuenta los consejos de los demás, especialmente de nuestros seres más queridos, será el reto del día de hoy. Recuerda que siempre es importante estar moviendo tus piernas, no puedes perder la costumbre de caminar, sube escaleras y camina a los lugares que puedas.

LIBRA

Ten cuidado con una persona que querrá darte una indicación sobre un tema que estás tratando de resolver, no será un buen consejo y podrías terminar agravando el problema. Darse momentos de descanso es importante, pero no abuses de ello. Estás en una etapa que no puedes permitirte el descansar tanto, ya que puedes perder mucho del camino recorrido y del esfuerzo que has hecho durante tanto tiempo para conseguir lo que hoy tienes.En el trabajo tendrás una jornada un tanto agotadora, pero no por eso menos gratificante. Unos compañeros de trabajo pueden invitarte a tomar unas copas después de la jornada, si no tienes planes, considera aceptarla para así crear mejores lazos con ellos.

ESCORPIO

Escorpio experimentará la gracia de ser popular en el trabajo y entre sus amistades el día de hoy. Invitaciones de amigos pueden llegar, por lo que si te encuentras con tiempo puedes asistir a la que más te resulte atractiva. Una jornada provechosa para Escorpio. Necesitas desplegar un poco más tu creatividad el día de hoy, recuerda que es probable que tengas que hacer trabajo doble, lo que necesitará de toda tu experiencia y la capacidad de generar ideas rápidamente. No te preocupes tanto por la molestia que le pueda generar a tu pareja el que hables con otras personas, mejor hazle saber que debe tener confianza en ti, porque es la base de toda la relación sana. Posibles riesgos en las inversiones, no intentes conseguir un crédito el día de hoy ni tampoco compres alguna propiedad o un bien de lujo.

SAGITARIO

Si tu pareja te ofrece compartir gastos, buscar un empleo o aportar de otra manera a la familia, dale la oportunidad. Si tienes la posibilidad de salir de viaje, aunque sea a un lugar cercano, el día de hoy, hazlo sin pensarlo dos veces, es importante darse estas oportunidades cada vez que puedas, te servirá para tomar aire fresco y para pensar cosas que tienes que resolver en tu interior. Estás dejando de ver las cosas importantes y los detalles que te llevaron a estar bien considero en tu puesto de trabajo, no dejes que esto ocurra, vuelve a tomar confianza en tu visión y en el talento innato que te ha llevado lejos. Hay posibilidades excelentes para ascender en el trabajo, pero no estás logrando ver donde debes apuntar. Hay que estar siempre bien con lo que sientes, no debes nunca esconder tus sentimientos, exprésalos cada vez que puedas.

CAPRICORNIO

Quienes han decidido dejar de trabajar para quedarse al cuidado del hogar y de los hijos, si es que los hay, tienen que buscar algo por hacer, no solo puedes estar con los quehaceres del hogar, también es bueno que hagas crecer tus intereses, ya sea un taller cerca del lugar donde vives o aprender un oficio que puedas hacer desde casa. El estudio te ayudará a mejorar siempre como profesional, por lo que no dejes de aprender, si sientes que has olvidado algunas cosas, vuelve a leer tus apuntes antiguos o busca información en línea. Si te encuentras soltero, no desperdicies la oportunidad de conocer a una persona que intenta acercarte a ti, siempre puedes hacerte un espacio para conocer a alguien que además tiene excelente intenciones contigo.

ACUARIO

Si estás en etapa de estudios, es buen momento para prestar mucha más atención a tus maestros, ellos tratan de traspasarte todo su conocimiento para que seas un buen profesional el día de mañana, no lo desperdicies. Un encuentro romántico con la persona que más amas podría darse por la noche, no olvides que es muy bueno que hagas algo lindo por quien amas. Es probable que un amor del pasado te busque hoy para tener una reunión contigo y que esto sea el comienzo de una amistad que puedan tener en el futuro. Haz una rutina de ejercicios por la mañana y otra por la tarde, puedes alternar la intensidad de ambas rutinas, pero te servirán para activar tu cuerpo y mente. Acuario está experimentado la vida desde el cansancio en todo ámbito, lo que te hace cometer algunos errores que debes comenzar a reparar.

PISCIS

Las mujeres de este signo, pueden estar experimentando intensos dolores de cabeza y los hombres dolores en los hombros, para ambas cosas es bueno tomar un relajo, como un día en un centro de relajación, un masaje o un baño de lodo. Una copa de vino con las comidas viene bien debido a su propiedad antioxidante. Consigue una planta, en especial una que de flores, será bueno para tu hogar. Pide consejo a alguna persona que lleve más tiempo que tú y que sea de tu confianza, podrías sorprenderte con la buena disposición que tendrá para ayudarte y hacerte mejorar en lo que estás fallando.