Moisés Naím: “Inhabilitación de María Corina Machado es una equivocación”

Inhabilitación de María Corina Machado es una equivocación. El escritor venezolano Moisés Naím indicó que la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado es una equivocación del gobierno venezolano. «Maduro y sus cómplices son propensos a cometer errores. Pero este no es un error más. Este es importante, torpe y revelador», dijo.

Naím indicó que esta decisión le confirma a los venezolanos y al mundo «que la camarilla que hoy manda en el país se siente amenazada y asustada”.

El error de inhabilitar a María Corina Machado

“Los tramposos que, por ahora, ocupan el Palacio de Miraflores, saben que si compiten en elecciones libres las pierden. Y si las pierden, su futuro, el de sus socios y testaferros y el de sus inmensas fortunas es, por decir lo menos, incierto. Los juicios en la Corte Criminal Internacional adquirirían una inusitada importancia. Y el susto también”, agregó.

Señaló asimismo que los costos internacionales de esta decisión de Maduro son enormes. “En fin, no hace falta ser un genio de la política para ver como quienes han monopolizado el poder por más de dos décadas no saben qué hacer como no sea encarcelar y torturar a quienes luchan por la libertad de Venezuela”, manifestó.

“Si el objetivo es sacar a María Corina de la contienda lo que han logrado es todo lo contrario”, concluyó.

Texto de: elnacional