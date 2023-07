Horóscopo del 10 de julio 2023 de Mhoni Vidente

Para este lunes 10 de julio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde los signos del zodiaco sufrirán grandes cambios en su vida sobretodo en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán estar muy al pendiente de las señales enviadas durante este vida, ya que su destino podría cambiar en un dos por tres.

ARIES

Espera un mejor momento para cambiar el ritmo de tu entrenamiento. No es el momento adecuado para someterte a una mayor exigencia. Tu cuerpo se adapta bien, pero debes darle tiempo suficiente para que pueda pasar sin problemas a un nuevo nivel de esfuerzo. Considera hacer ese préstamo que te solicitan sin preocuparte demasiado si podrán pagarlo o no. Hazlo con la mentalidad de «hoy por mí, mañana por ti», ya que habrá momentos en los que necesitarás la ayuda de esas personas, y es mejor tener una buena relación con ellos. Hoy es un buen día para recuperar algo del tiempo perdido y dedicarse el uno al otro sin prisas ni distracciones. El amor requiere tiempo y dedicación, como la construcción de un gran palacio que se edifica día a día, cuidando los detalles y fortaleciendo la seguridad.

TAURO

Tienes más para dar de lo que crees. Puedes sentirte cansado y desanimado, pensando que has perdido tu toque para impulsar este proyecto, pero estás equivocado. A veces, la única opción que queda es ejercer autoridad. Dentro de tu relación, tu pareja reconoce que eres la voz de la sensatez. Ahora ves que tu pareja está a punto de tomar una decisión claramente equivocada. Esta es la situación actual: ya no puedes dejar tu equilibrio mental y físico en manos del azar. Si no tomas medidas hoy mismo, el tiempo y la apatía tomarán el control y será difícil liberarte de sus efectos negativos.

GÉMINIS

No te esfuerces demasiado en este proyecto, ya que no cumple con las expectativas iniciales. Los beneficios pueden no ser tan altos y el prestigio que esperabas puede ser menos sólido. Tu estilo de amar puede parecer frío y distante, lo que hace que tu pareja a veces piense que estás comprometido sin verdadero afecto. Debes ir en contra de tu naturaleza y ser más abierto, atento y cariñoso. La tensión te ha llevado a perder el control y has actuado de manera inapropiada. Te resulta difícil retroceder y enfrentar a las personas que han sido afectadas por tu mal humor. Esta no es la mejor estrategia para abordar el problema.

CÁNCER

No permitas que las emociones negativas te superen. Realiza un sencillo ritual de purificación para liberarte de ellas: bebe solo agua durante el día de hoy, acompañando tus comidas habituales. En cuestiones de dinero, es importante mantener un control sólido. No te apresures a tomar decisiones equivocadas. Aún no es el momento de elegir; debes aguantar hasta que llegue el momento oportuno. Nacimos para amar y ser amados. La pareja es nuestro estado natural y también nuestro mayor objetivo. Sin embargo, hay momentos de estabilidad en los que todo parece quieto, y esa calma puede resultar inquietante.

LEO

No puedes simplemente lavarte las manos y desentenderte de la situación. Aunque no sea tu responsabilidad directa, eres la persona que puede poner fin a este problema. Es importante que te des cuenta de que tu pareja corre el riesgo de dejar de ser la persona por la que te enamoraste. No te has dado cuenta de esto, pero es hora de motivar a tu pareja a ser la persona que amas y evitar comportamientos deshonestos. Es momento de dejar de abusar de los alimentos que te encantan. Todo en exceso es perjudicial. Existe una gran variedad de sabores para explorar y dejar de dañarte a través de tu alimentación.

VIRGO

No te conformes con metas mediocres. Es momento de plantearte metas audaces y desafiantes que te hagan sentir emocionado y te quiten el aliento. Este es un buen día para hacerlo. Hay muchas razones para celebrar a tu pareja y a la persona que amas. Tienen buena salud, empleo y recursos, y el amor que comparten los llena por completo. Hoy es un día para decir «te amo» tantas veces como sientas en tu corazón. Necesitas un cambio de escenario. Revisa si tu hogar, tu oficina y los lugares donde pasas tiempo cumplen con las reglas energéticas del Feng Shui. Estas reglas son fáciles de seguir: asegúrate de que la vida y la luz fluyan libremente entre los espacios y que no haya obstrucciones que impidan su movimiento.

LIBRA

Hoy te presentarán una propuesta que implica más dinero del que ganas actualmente, pero en un contexto que no te agrada. No es recomendable que aceptes una oferta que te haga perder prestigio o que vaya en contra de lo que te apasiona. Valora más hacer lo que amas que un mejor sueldo. La comunicación es fundamental en una relación de pareja. Si se rompe, la relación puede deteriorarse rápidamente. Evita que el rencor y la intervención de terceras personas dañen las vías de comunicación entre tú y tu pareja. Necesitas disciplina en lo más importante: tu salud. Has descuidado tus responsabilidades contigo mismo y tu bienestar físico. Es hora de retomar buenos hábitos, programar ejercicios y prestar atención a tu alimentación, contabilizando calorías y grasas.

ESCORPIO

La vida sucede mientras hacemos planes. Esto también aplica al dinero. Cuanto más pospongas la puesta en marcha de tus proyectos, más dinero se escapará. Deja de lado la inmovilización y actúa. Cada pareja desarrolla un lenguaje único de comunicación. Frases y gestos adquieren un significado especial cuando se comparten en una relación, reflejando vivencias, gustos y momentos compartidos. Preocuparte por tus seres queridos es una cualidad admirable, pero para poder ayudarles adecuadamente, necesitas estar bien tú mismo. Parte de tu bienestar implica evitar el estrés innecesario que surge al preocuparte por cosas que pueden ser improbables o fuera de tu control.

SAGITARIO

Es importante que mantengas la cabeza en alto a pesar de cualquier contratiempo en tu organización o equipo. No muestres debilidad, ya que tu competencia podría aprovecharlo. Hoy es un buen momento para abrirte por completo y compartir con tu pareja aquellas cosas que te están causando malestar. Cierra los círculos de sufrimiento y confía en que tu pareja tiene la capacidad de ayudarte y aliviar el dolor. La clave para mantener la juventud es cuidar tu cuerpo y cumplir con sus necesidades. Preocuparte demasiado por el paso del tiempo no es productivo.

CAPRICORNIO

Es hora de salir de tu zona de confort y demostrar a los demás que estás listo para enfrentar los desafíos. No te aferres a los fracasos anteriores, ya que al hacerlo verás que el balance general es positivo y podrás superar los obstáculos para destacar frente a tu competencia. En una pareja, hay ciertas cosas que es mejor no mencionar, como experiencias pasadas, relaciones anteriores o intereses actuales en otras personas. Evita hablar de más, ya que tiendes a hacerlo con frecuencia. No ignores las pequeñas molestias que puedas sentir. No las atribuyas únicamente a la edad, ya que podrían volverse más frecuentes y problemáticas.

ACUARIO

En ocasiones, dar un paso atrás puede ser una forma de avanzar. Cuando te enfrentes a rivales o circunstancias difíciles, no todo se pierde. El tiempo puede convertirse en un obstáculo para el amor, pero existen formas de superarlo. Hoy los astros te revelan una estrategia efectiva: nunca reveles todas tus cartas. Mantén un as bajo la manga, guarda un secreto, una sorpresa o un destino inesperado para maravillar a tu pareja. La mejor manera de prevenir enfermedades es cuidar de tu cuerpo. Toma decisiones saludables, como tener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio y darte la oportunidad de practicar la meditación.

PISCIS

Este es un buen día para hacer un balance de tus acciones. Compara lo que has invertido con lo que has obtenido durante este período y evalúa si estás en el camino correcto. No esperes a que tu pareja te reclame atención o te recuerde promesas incumplidas. Adelántate a sus necesidades y deseos, aunque no siempre aciertes plenamente. Evita abusar del consumo de café y otras bebidas energéticas para obtener esa energía adicional que necesitas. Estas bebidas pueden afectar tu presión arterial y, en consecuencia, a tu corazón.