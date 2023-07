Horóscopo del 13 de julio 2023 de Mhoni Vidente

Para este jueves 13 de julio, la pitonisa Mhoni Vidente, trae para ti las mejores predicciones del horóscopo donde se visualizan muchos cambios en los signos del zodiaco, sobretodo en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán mantenerse muy atentos a cada señal enviada por el universo, ya que su destino puede cambiar en cuestión de instantes.

ARIES

Es importante reconocer a tus aliados más productivos. Haz una lista de las personas a las que puedes acudir en busca de consejo y ayuda en caso de problemas en tu trabajo. Mantén una comunicación frecuente con ellos para fortalecer esas relaciones. Para atraer y mantener la salud, los astros recomiendan utilizar velas blancas, guardar hojas secas en un saquito, tener monedas de plata y rodearse de plantas vivas. Has recibido la advertencia de que tu relación está en peligro, lo cual te ha generado preocupación. Sin embargo, detrás de esta evaluación negativa hay aspectos positivos que no estás considerando. En primer lugar, implica que tú y tu pareja están conectados, tal vez de manera fuerte e indestructible, como el hilo de acero.

TAURO

Hay personas que te observan, pero su mirada no es del todo benevolente. Por lo tanto, debes tener cuidado en cada paso y acción que tomes. No te dejes llevar por el pánico, ya que esa es la forma más común de cometer errores. El amor es un proceso de aprendizaje continuo en el que no existen manuales ni fórmulas establecidas. En cada momento surgen nuevos desafíos y la improvisación juega un papel vital en su resolución. Esperan que des algo que simplemente tú ni nadie está en posición de dar. Donde no hay compasión ni empatía, no se pueden establecer buenos términos.

GÉMINIS

Es importante comprometerte a ahorrar hoy, ya que en el futuro podrías enfrentar momentos difíciles y necesitar los fondos que hayas guardado. Crea un plan de ahorro que no comprometa tu situación actual ni limite demasiado tus gastos, pero mantén en mente esta advertencia. Puedes despejar tus sospechas sobre el comportamiento de tu pareja. Evita confrontaciones y deja el tema atrás. Ten precaución con el clima, ya sea el viento o el calor. A menudo sales al exterior sin abrigarte adecuadamente o sin protegerte del sol. No te muestres como alguien invulnerable, porque nadie lo es. Es mejor tomar pequeñas precauciones para cuidar tu bienestar.

CÁNCER

No dejes en manos de otros esta decisión. Es un riesgo y una apuesta que puede ser muy gratificante. Por lo tanto, debes tomar las decisiones tú mismo, sin permitir que otros intervengan, porque al final, tu intuición ya ha hablado y ya has elegido, solo que no quieres asumir la responsabilidad de esa elección. Tu número de la suerte es el 1, que representa el amor, ya que desde el punto de vista numerológico, 1 más 1 puede ser 1, fusionándose cuando dos se unen. Este debe ser tu enfoque en el amor. Las ilusiones son buenas hasta cierto punto, ya que nos animan a seguir adelante, a dar lo mejor de nosotros y a resistir, como los espejismos en el desierto.

LEO

La sugerencia que te has negado a dar (por timidez o arrogancia) está provocando pérdidas de dinero y duplicación de esfuerzos. Es mejor tener un momento de sinceridad con tus superiores y decirles lo que piensas y lo que se debe hacer. Es importante ser claro en lo que necesitamos en el amor, de lo contrario generaremos conflictos innecesarios. Tu pareja está ahí para ti, pero no sabe cómo ayudarte ni qué dirección tomar, ya que prefieres mostrar una personalidad fuerte y cerrarte en ti mismo. Es un buen día para dejarse llevar por el entusiasmo. Sumérgete en la multitud y en la actividad cotidiana. Esta es la forma de reconectarte con el mundo y sentirte nuevamente como el centro de tu propia vida.

VIRGO

No confíes en aquellos que tienen todas las respuestas. Suelen ser personas que no han comprendido completamente las situaciones y no han evaluado adecuadamente las ventajas y desventajas de sus métodos. Es necesario dar un paso atrás en esa decisión que habías tomado. Los sabios cambian de opinión. No es el momento adecuado para llevar a cabo esa inversión ni para cambiar sus estilos de vida. Llegará el momento, pero no es ahora. Hoy debes vestir de rojo y rodearte de ese color. Es la paleta que necesitas para potenciar tu aura y fortalecer tus campos energéticos. El rojo representa el fuego, la pasión y la vida.

LIBRA

Siempre es el esfuerzo el que da resultados. Debes dejar de lado las preocupaciones que te paralizan y te hacen perder el rumbo. Solo si te esfuerzas y usas tu creatividad, las cosas volverán a moverse a la velocidad que deseas. La sensación de dar vueltas en círculos es más común de lo que piensas, y en realidad no tiene nada de malo. El amor requiere periodos de calma en los que aparentemente nada sucede y no hay crecimiento. No importan tanto los síntomas como las causas. Simplemente atender esas pequeñas molestias ocultará las señales que tu cuerpo te está dando. Debes dejar de tomar remedios y acudir a una revisión médica.

ESCORPIO

No está mal imitar. No temas buscar modelos que te brinden una dirección para salir de este estancamiento y crecer de la manera que mereces. Es un buen día para dejar atrás prácticas que solo te han frenado y adoptar aquellas que han sido un verdadero éxito para los demás. El paso del tiempo es una de tus preocupaciones, especialmente en lo que respecta a tu pareja. Sin embargo, no ves las cosas como los astros las ven. Cada día, semana y año que pasa, tu pareja crece y se fortalece. Hoy es un buen día para mirarte al espejo y reconocerte en toda tu plenitud. Has hecho lo correcto y lo necesario, y no debes culparte por nada.

SAGITARIO

Necesitas una mayor precisión en tus finanzas. La generación de riqueza se ve afectada por la ambigüedad, por lo que es importante llevar un control más estricto de tus gastos y ganancias. Disfrutas de llevar una cierta aura de misterio en tu vida y deseas que se te respete en todas las áreas. Tu pareja cree que ocultas algo relacionado con una posible infidelidad y desea que seas totalmente transparente en todos los aspectos. Debes tener mucho cuidado al caminar hoy, así como mantener una postura correcta y cuidar la carga que llevas. Presta especial atención a tu esqueleto y tus músculos, ya que hay un cierto riesgo de caídas que debes evitar.

CAPRICORNIO

Hoy es un día en el que el triunfo se encuentra principalmente en la compañía de amigos. Busca en tus amistades ese toque adicional, ese impulso y ese talento que necesitas para superar el obstáculo en el que las cosas no avanzan como deseas. La vida sigue adelante y parte de ese proceso implica dejar atrás un pasado que ya no te pertenece y que no te ha traído felicidad. Cierra la puerta detrás de ti y sigue este camino que está destinado a dos personas y solo a dos. No es recomendable aferrarse a creencias que te eximen de responsabilidad sobre tu propio cuidado. No permitas que la idea de que otra persona o una fuerza externa sean responsables de todo lo que no haces tú mismo.

ACUARIO

Debes seguir los consejos que te ofrecerán hoy. Reconoce la autoridad de quien los brinda y ponlos en práctica de inmediato. La disciplina para tener éxito implica darle a quienes lo merecen un espacio y adoptarlos como guías y modelos. La idea es sumar en lugar de restar. El amor debe ser una lucha compartida y no la división de dos voluntades. Cuando el ejército se debilita en sus filas, la derrota está cerca. Es necesario separar lo que se puede renovar (tu entusiasmo, optimismo, ganas de aprender, etc.) de lo que debe ser descartado. Esto incluye malos hábitos y negatividad.

PISCIS

Las apuestas solo deben hacerse cuando existe alguna posibilidad de ganar. En este día, las tendencias no te favorecen en juegos de azar y riesgos. Por lo tanto, es mejor quedarse tranquilo y conservar tu dinero. El amor es, ante todo, libertad, y eso implica permitir a tu pareja tomar decisiones que sean de su propio interés y gusto. Insistir en que tome decisiones que te convengan o que te convenzan no le permite elegir. Es importante sacudir tu cuerpo hasta el punto en que recuerdes que estás vivo. El primer paso para recuperar tu energía y entusiasmo por vivir es salir de tus espacios habituales.