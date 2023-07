El lujoso carro que Tekashi 6ix9ine le dio a Yailin de cumpleaños

Uno de los nombres más sonados dentro de la farándula nacional e internacional son los de los artistas Tekashi 6ix9ine, Yailin la más viral, y Anuel AA, quienes se han apoderado de las tendencias por su polémica.

Todo surgió cuando el puertorriqueño Anuel publicó una fotografía en sus redes sociales de su hija con la dominicana, Cattleya, en la que se veía su rostro por completo, esta acción enfureció a Yailin, quien estalló a través de sus redes sociales tratando de egoísta y narcisista al boricua.

Asimismo, Tekashi también se le fue con toda a Anuel al atacarlo y tratarlo de mal papá por su comportamiento hacía la menor y su supuesto distanciamiento con ella.

Todo esto generó un rifirrafe entre las tres partes a través de sus redes sociales en los que se sacaron como se dice coloquialmente ‘trapitos al sol’ e hicieron confesiones bastante fuertes, como el supuesto maltrato de Anuel hacía Yailin.

Sin embargo, toda esta pelea también demostró que el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine estaba mostrándose cada vez más cercano con la cantante dominicana y más saliendo a defenderla a capa y espada ante su expareja, quien en su momento fue su amigo o colega en la música.

Los lujosos regalos que Tekashi 6ix9ine le ha dado a Yailin en los últimos meses

Desde hace varias semanas el rapero Tekashi 6ix9ine y la cantante Yailin han sido asociados sentimentalmente por su sorpresivo acercamiento y por los detalles que él está teniendo con ella.

En el último tiempo el rapero le ha dado a la domincana lujosos relojes con diamantes, joyas, flores y hasta se suponía que, una camioneta, algo que siempre la artista ha presumido en sus redes sociales.

Sin embargo, en varias entrevistas los dos han dejado claro que son solo amigos y que su relación es únicamente por temas laborales y de publicidad, pero su cercanía y diferentes fotografías dejan mucho qué desear.

Tekashi 6ix9ine le regaló lujo carro a Yailin de cumpleaños

Aunque se suponía que, el estadounidense ya le había dado un lujoso regalo a Yailin de cumpleaños, no fue así, pues recientemente decidió sorprenderla con un nuevo y costoso detalle, un automóvil de lujo.

El rapero invitó a Yailin hasta Miami, Estados Unidos, donde es su vivienda, esto lo hizo con un viaje en avión privado y al aterrizar en suelo americano, él le tenía toda una sorpresa planeada, haciéndole colocar una venda en sus ojos para bajarse de la aeronave.

Al bajarse, el artista le dijo que se podía quitar la venda y fue allí donde le entregó las llaves de su nuevo automóvil, un lujoso Rolls-Royce que cuesta más de mil millones de pesos colombianos.

La artista no dudó en lanzarse sobre él a abrazarlo y aunque casi se dan un beso, la efusividad no lo permitió ante la cámara, posteriormente el rapero la grabó dentro de este prendiéndolo por primera vez y también posaron juntos ante el lento. Frente al regaló el artista estadounidense le aseguró que no iba a ser la única sorpresa que le daría.

Vete y a ver si te encuentras a alguien como yo, Feliz Cumpleaños, y esto sigue, espera otro detalle mañana.