“Barbie”, la película dirigida por Greta Gerwig, llega a los cines

La película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, ha llegado a los cines de Estados Unidos, Europa y varios países latinos.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha generado una gran expectación entre los amantes de la muñeca y aquellos que no lo son tanto.

La película cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares y busca transmitir un mensaje de inclusión y reflexionar sobre temas relacionados con la representación femenina, el empoderamiento y la masculinidad tóxica. Además, la cinta ha sido producida por Warner Bros. y la propia Mattel.

“Barbie” es una película divertida, inteligente y llena de corazón que aporta una mirada mucho más profunda de lo que uno espera de una película de Barbie.

La crítica ha destacado los guiños a éxitos como “2001:

A Space Odyssey”, la creatividad y la originalidad en la forma de narrar y el profundo sentido crítico acerca de los roles de género impuestos por la sociedad.

La película es una obra que continúa el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa muñeca, que fue animada por primera vez en el especial para televisión “Barbie and the Rockers: Out of This World” en 1987.

“Barbie” promete ser uno de los títulos del año y una obra que no dejará indiferente a nadie.