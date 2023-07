Horóscopo del 20 de julio 2023 de Mhoni Vidente

Para este jueves 20 de julio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan muchos cambios en la vida de los signos de zodiaco, sobre todo en lo que respecta al amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán mantenerse muy atentos a las señales enviadas por la experta, ya que en cualquier momento podría cambiar su destino de hoy.

ARIES

No dejes para otro día este ejercicio, porque debes ponerte al corriente con lo que está sucediendo en el mundo exterior, lo que te servirá para darte cuenta de si estás haciendo bien tu trabajo o no. Consume frutos de la estación, deja las comidas con gran aporte de calorías. Es un día para reflexionar sobre los acontecimientos recientes de tu vida. La salud puede presentar algunos inconvenientes para ti o alguien de tu núcleo familiar, si es así asegúrate de ver a un especialista, podría ser algo muy leve, estás a tiempo de solucionarlo.

TAURO

Tiempo para considerar hacer inversiones fuertes en lo que a tu casa respecta. Si estás tratando de vender una propiedad, asegúrate que esté en óptimas condiciones, si esto significa que debes invertir en ella, hazlo, podrás recuperar lo gastado.Tauro posee una fuerza única, hoy necesitarás de eso más que nunca, podrías enfrentar un problema con difícil solución, pero lo lograrás confiando en ti. Buena racha durante la jornada, prueba un juego de azar usando los números que más relevancia tienen en tu vida. No esperes cosas a cambio cuando ayudas a alguien, hazlo simplemente por el placer de sentirte útil.

GÉMINIS

Los dolores de cabeza que has experimentado durante el último tiempo pueden ser a causa del estrés y de la sobrecarga de trabajo, procura tranquilizarte y tomar un analgésico cuando suceda, también será bueno tener una dieta balanceada y hacer ejercicio. Un hecho ocurrido hace algún tiempo podría estar afectándote, no dejes que esto suceda, comienza el día de hoy dejando de lado el pasado. Buen día para compartir con los amigos, una cena o una salida será un excelente panorama para fortalecer la amistad. Bebe más agua al día, te hará sentir bien. Un viaje al bosque durante el fin de semana puede ser un buen panorama en solitario, con amigos o la familia.

CÁNCER

La vida amorosa no está en su mejor momento, por lo que intenta mejorar la relación haciendo las cosas que a tu pareja le gustan, no siempre tiene que ser como tú quieres. En los estudios y el trabajo todo marchará de buena forma, por lo que puedes estar tranquilo y continuar con tu forma de realizar tus tareas, ya que está resultando para ti. Los frutos de tu arduo trabajo tardan en llegar, por lo que puedes estar impaciente, no te preocupes, todo llegará a buen puerto si confías en que así será. El amor está muy bien, ya que se están valorando entre ambos, recuerda apreciar los detalles que hace tiene tu pareja contigo.

LEO

Conocer gente de todas partes del mundo te enseñará a ser más tolerante con las costumbres de otros. Una persona que crees amigo te dará una mala noticia, puede que su amistad peligre después de esto, ten cuidado. Un amor del pasado tomará contacto contigo, pero no será para intentar volver, sino que puede ser porque necesita un consejo de tu parte, ya que fuiste alguien muy importante en su vida, si todo terminó bien entre ustedes y ya no tienes sentimientos hacia esa persona. Si estás esperando un nuevo integrante de la familia, no te desgastes físicamente ni tampoco tengas ansiedad, no le hace bien al ser que está por nacer.

VIRGO

Si tienes un negocio entre manos es momento de tomar una decisión, quizás estés considerando dejar tu empleo actual para darle espacio a este nuevo proyecto, te sugiero que lo consideres un poco, pero no dejes de lado tus sueños. Necesitas comenzar a prestar más atención a las cosas importantes de la vida, no es momento de pasar por todo sin siquiera mirar, podrías estar perdiendo grandes cosas por estar demasiado ocupado en tus labores, procura que el trabajo sea un lugar donde puedas crecer y ganar experiencia, ordena tu escritorio o tu lugar de trabajo. Un dinero adeudado te tiene en un estado de preocupación, es mejor dejarle ir, ya que probablemente no vas a recuperar lo que has entregado, es mejor vivir tranquilo y dejarle ir, te recuperarás más adelante.

LIBRA

Una persona de mayor edad te dará un consejo el día de hoy, asegúrate de apreciarlo y de agradecer el gesto poniendo en práctica lo que te ha dicho. Los nacidos bajo Libra tendrán una jornada provechosa el día de hoy. Lograrán sacar adelante un trabajo que les fue encomendado, por lo que se sentirán satisfechos en este ámbito de su vida. El trabajo está escaso y eso bien lo saben los Libra que están en búsqueda de una empleo, no dejes que los contratiempos te detengan o te hagan desistir de la idea de volver a las labores, tienes que mantenerte ocupado. El amor aún no llegará para los solteros, no desesperen porque se está acercando.

ESCORPIO

Conocer otros lugares siempre viene bien, pero hay momentos para eso y este no es uno de ellos. Puedes encontrar mucho que hacer y descubrir saliendo de fin de semana fuera de la ciudad, si lo haces no solo estarás limpiando tus pulmones, sino que podrías encontrar cosas nuevas en tu vida. La vida profesional es importante para cada ser humano y los logros que estás experimentando no pueden venir solo de la mano de tu esfuerzo, sino que también de quienes te han estado apoyándote en este camino. No es momento de preparar maletas y salir de viaje, aún tienes asuntos pendientes en el lugar donde estás, por lo que si estás pensando en moverte de ciudad o en irte lejos, es mejor que lo pienses un poco antes de dar el salto.

SAGITARIO

Las penas del corazón se pasan riendo y manteniendo la mente ocupada, si estás pasando por un momento duro en el amor, entonces vuelve a quererte como persona y toma más valor a los que están a tu lado acompañándote en este proceso. Alegrías y risas junto a viejos amigos serán la tónica de la jornada, puede ser a través de una conversación por mensajes o una junta con ellos, no desperdicies la oportunidad por mucho que tengas cosas que hacer. Si estás en etapa de estudios, un difícil examen está por venir, así que ocupa el día de hoy para ponerte al corriente con la materia de dicha prueba. La vida amorosa presenta nuevos retos, ya que si te encuentras soltero, entonces es la jornada ideal para ponerte de acuerdo con alguien que estás conociendo para una cita.

CAPRICORNIO

Si tu relación marcha bien, puede que vengan situaciones anexas a la relación que hagan que uno de los integrantes de la pareja esté triste, recuerda que el apoyo y la comprensión son fundamentales en el amor, por lo que no dejes que tu pareja viva sola este momento. El trabajo estará teñido por inseguridades, por lo que procura confiar más en ti mismo y en tus talentos. Los padres son importantes y no debes dejarlos de lado, si es que aún están contigo es el día ideal para hacerles una visita o invitarlos a tu hogar.

ACUARIO

Consume frutos de todos los colores, pero dale preferencia a los que tengan menos aporte de azúcar. Un amigo te hará una llamada para hablar acerca de cosas triviales, pero te darás cuenta de que quiere contarte algo más profundo que eso, reconoce las señales que te envía, ya que puede tener temor a contar lo que le está pasando, ayúdale. El trabajo tendrá dificultades que no sospechaste al iniciar ese nuevo proyecto, recuerda siempre ir guardando la información, podrías cometer un error y tener que comenzar todo nuevamente. Prepara una comida para la persona que amas, será una velada romántica si haces esto, se lo merece y tú también.

PISCIS

Si tienes hijos, enséñales la importancia de compartir con otros y ser una persona generosa, quizás ir con ellos a dar una donación o a un centro de caridad a ayudar puede ser una buena forma de traspasar este conocimiento. La vida en la pareja está en un buen momento, por lo que es bueno que hagas un gesto lindo por el ser amado, haz un aporte a las tareas del hogar o ponle más atención a sus problemas, lo agradecerá. Vuelve a lo esencial y natural de la vida. Ir lentamente no significa que dejes todo tirado y que vayas a descansar sin terminar lo que debes, sino que te tienes que tomar las cosas con más calma.