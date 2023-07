Nueva Zelanda sorprende a Noruega en el inicio del Mundial. La selección de Nueva Zelanda, que jugaba en casa, dio la sorpresa en la inauguración y derrotó a Noruega (1-0), en un duelo en el que las nórdicas no encontraron su mejor versión.

The perfect start for the #FIFAWWC co-hosts, @NZ_Football! 😍

