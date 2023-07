Adiós al pájaro azul de Twitter: Elon Musk anunció cambio de logo. El magnate Elon Musk continúa con su política de cambios en Twitter. La madrugada de este domingo 23 de julio, adelantó que la red social le dirá adiós a su icónica imagen del pájaro azul. En su lugar, podría llegar un logotipo con forma de «X», según las recientes pistas que lanzó.

A través de su cuenta, el sudafricano comunicó la inminente salida del ave de la plataforma. «Pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros», reveló.

La publicación sacudió la red social al punto de lograr casi 11 mil respuestas, 24 mil RT y más de 115 me gustas.

Leer también: Fallece jugador del Deportivo Táchira en accidente de tránsito

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023