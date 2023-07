Oliveros: Maduro busca recursos en Arco Minero del Orinoco y diésel para su campaña

El economista Asdrúbal Oliveros explicó este miércoles que las medidas que ha tomado el Gobierno de Maduro durante las últimas semanas, van dirigidas a incrementar el flujo de caja para tener más recursos para su campaña presidencial de 2024.

En entrevista con Román Lozinski, recalcó que el Ejecutivo sigue con sanciones económicas de la Unión Europea y Estados Unidos y esto le impide el acceso a financiamiento, sin embargo, ha tomado medidas para aumentar su flujo de caja.

«Viene haciendo cosas para mejorar el flujo de caja, para tener mayor competitividad en los próximos meses para las próximas elecciones» y precisó «lo que ha ocurrido en Pdvsa con la destitución del anterior presidente -Tareck El Aissami-; tomar control de la manera cómo se generan los flujos dentro de Pdvsa. Este es un tema clave porque el Gobierno necesita mayor control de flujo petrolero».

«También vemos lo que ha ocurrido en el Arco Minero del Orinoco, que va en la misma línea, busca desplazar a grupos irregulares para poder generar renta con la exportación del oro.

Vimos la eliminación del subsidio al diésel; y volver a establecer impuestos y tasa de envío a Venezuela con el curier.

Todo esto es buscando generar mayor flujo de ingresos para tener mayor capacidad de gasto porque no puedes seguir con restricción del gasto porque es muy costoso desde la perspectiva electoral».

Oliveros estima que durante los próximos meses exista, por parte del Estado, una posición más activa de gasto y apuntó «si no genera ingresos y solo pretende gastar a punta de las inyecciones del BCV se te va a disparar la inflación y el gasto».

Variación del tipo de cambio

Este miércoles, el tipo de cambio paralelo abrió a la alza y se ubicó en 31,45 bs por dólar; mientras que el oficial del BCV también subió y se ubica en 29,10 bs.

Oliveros expresó que el tipo de cambio seguirá subiendo debido al tema estructural entre el bolívar y el dólar.

«Después del ciclo hiperinflacionario que terminó a principios de 2022, hay un desprecio de la gente hacia nuestra moneda.

Saben o perciben que su valor en el tiempo no se mantiene y por eso buscan salir del bolívar apenas lo tienen.

Además, en el país no hay estrategia para el ahorro porque no hay tasa de interés. Eso no existe porque no hay tasa que pueda compensar la devaluación».

Al tiempo que afirmó que si no hubiera intervención por parte del BCV, la devaluación sería mayor.

«Esto no cambiará hasta que se restablezca la confianza, pero con una inflación anual de 400 % es díficil perdirle al empresariado y a los ciudadanos que conserve saldos significativos en bolívares».

En este contexto, siguió, el Gobierno sigue sin tener nadie que lo preste financiamiento porque está sancionado, en default.

El único financista es el BCV al que recurre cada vez que debe aumentar el gasto público para hacer algo extraordinario, pero esto genera más presión.

Ecoanalítica estima, según la última revisión de junio, que para el cierre de 2023, el dólar se ubique en 62,5 bolívares por dólar.

«Esperamos niveles de devaluación más significativos porque creemos que viene más presión del lado del gasto».