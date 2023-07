Chyno y Nacho lanzarán nuevo video juntos este jueves #27Jul

El dúo venezolano Chyno y Nacho estrenará este jueves 27 de julio un nuevo video tras casi dos años sin cantar juntos.

A través de las redes sociales, ambos artistas compartieron con sus fanáticos imágenes de lo que fueron los ensayos y estar juntos nuevamente sobre un escenario.

Lee tambien: Residente arremetió contra Alejandro Sanz

“¡Buenas noches, mi gente! Aquí ensayando con mi hermano del alma. Se vienen muchas sorpresas por ahí… Esperen más del dúo supremo. Los quiero, bendiciones a todos!”, comentó Chyno en su cuenta de Instagram.

En este sentido, también se detalló que el video fue grabado en una presentación desde Lechería, Anzoátegui, donde los intérpretes hicieron un recorrido por todo su repertorio.

Los seguidores del exitoso dúo se mostraron «emocionados» ante la noticia su regreso y ante el buen estado de Chyno.

El audiovisual que se estrenará por la señal de Televen marcará el regreso de Jesús “Chyno” Miranda a los escenarios.

En 2020 el intérprete de Quédate conmigo fue diagnosticado con encefalitis y neuropatía periférica a consecuencia del Covid-19.

Fue en 2022 cuando la madre del cantante Alcira Pérez confirmó que tras sufrir varias enfermedades, comenzó una adicción a los estupefacientes que pueden llevarlo a la muerte si continúa consumiendo porque en su momento fue recluido en el centro de rehabilitación Tía Panchita, en Caracas.

Posteriormente, Miranda fue sacado por las autoridades del país al denunciar que vivió malos tratos por parte del personal de lugar y vivía en situaciones precarias.

“Yo llegué a Tía Panchita sedado con una inyección de aldol, una inyección que te seda. Me escapé 3 veces por la puerta principal y las 3 veces me agarraron, me inyectaron otra vez aldol, sí hubo fuerza, ese fue como el plato de ellos para tranquilizar a uno; no solamente a mí, sino a todas las personas que se querían escapar o algo”, relató el artista en una entrevista con Irrael Gómez en su momento.

Con información del Diario La Verdad