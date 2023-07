+VIDEO | Darell publica el álbum «Everybody Go to the Discotek»

El cantante urbano puertorriqueño Darell lanzó este viernes su nuevo álbum, «Everybody Go to the Discotek», que incluye diversos ritmos musicales e importantes colaboraciones de exponentes del género como Nicky Jam, Wisin, Ozuna y Myke Towers.

«La meta principal que tengo con ‘Everybody Go to the Discotek’ es hacer que todos vayan a la disco. Es una invitación para divertirse, disfrutar de buena música y bailar», afirmó Darell en un comunicado.

El artista explicó que en el álbum, el tercero de su carrera, se aventuraron «en nuevos territorios musicales, experimentando con diferentes géneros».

«Everybody Go to the Discotek» es un álbum de «perreo» que tiene sus orígenes en la vieja escuela del reguetón y el trap, en combinación con diversos ritmos como bachata, dembow y funk brasileño.

La publicación del álbum fue precedida por el estreno del video del tema bandera, «Wait Deh Man», en colaboración con Nicky Jam, Wisin y Luar La L, que aparecen rodeados de una tropa de bailarines.

tros artistas destacados que colaboran en el disco son Sech y Omar Montes, así como cantantes en ascenso como Omar Courtz, Luar La L y Jory Boy.

Entre los 18 temas que componen el disco figuran «Adentro de la Disco», con Myke Towers; «Sale pa la calle», con Ozuna; y «La Bruja» con Omar Montes.