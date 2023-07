Altas temperaturas de julio lo posicionan como período en extremo caluroso en la Isla

El mes de julio uno de los meses estimados por el Inameh más calurosos en la entidad, a nivel nacional, e internacional debido a que se han manejado temperaturas en países de Europa de más de los 40 grados, al igual que en el país en zona de los Llanos y del Occidente, que se ha ubicado en esa misma temperatura.

Aldo Pusticcio Director de Protección Civil y Administración de Desastre del estado indicó que si se ha tenido días calurosos con temperaturas máximas que han registrado para horas del mediodía de 38 a 39 grados en la región.

Lee también: ¡Margarita! Comerciantes de la Av. 4 de Mayo reportan caída de ventas un 80%



Las causas a su juicio son las pocas precipitaciones que se han manejado y la irradiación solar que está fuerte en el Hemisferio Sur.



Por lo tanto recomienda a la ciudadanía mantenerse siempre hidratado, la protección de la irradiación solar, el uso del protector solar, el uso de la ropa fresca y adecuada para evitar los golpes de calor.



Afirmó que en el mes de junio inició la temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe, lo ue han ocasionado la continuidad de ondas tropicales, por lo que hay que estar atentos porque estas pueden producir mucha nubosidad debido a que se complica con la zona de convergencia intertropical.



La señora Yusmari Garcia expresó que este mes ha sido el más acalorado del siglo XXI, por lo que sale al frente de su casa, debajo de una gran arbol que le brinda sombra y frescura, porque no soporta el calor dentro de sus casa, lo que hace pesar que tiene cosas pendientes que hacer en casa.



Destacó que aunque las viviendas son de platabanda, debido al calor los mismos aires acondicionados no rinden, no tienen fuerza.



Asimismo el pescador Nelson Suarez mencionó que los meses de vacaciones de julio a septiembre por lo general son calurosos, con algo de brisa. Recordó que mientras está en alta mar por las altas temperaturas, debe arrojarse al mar para refrescarse.



Los neoespartanos manifiestan que deben permanecer en lugares abiertos por el cual circule algo de brisa, pues en sus viviendas es imposible permanecer, por el calor. Otros optan por permanecer en los centros comerciales para gozar de un mejor ambiente.



Algunos otros señalaron sentirse más cansados, sin ánimos de hacer mucho por el bochorno y el sudor sofocante, no pueden imaginar que en otros países ya hayan rebasado los 40 grados, es preocupante las causas del cambio climático que está afectando a todo el mundo.