Pacto anticorrupción de Nueva Esparta busca cambiar esquemas y afianzar la transparencia

La firma de un acuerdo anticorrupción en Nueva Esparta promovido por Transparencia Venezuela y directamente la Coalición Anticorrupción, reunió a dirigentes políticos de las diferentes toldas que hacen vida en la región, pero también a gremios y la sociedad Civil pues estando todos involucrados en asuntos públicos deben ser garantes del buen desarrollo del país.

Lee tambien: Península de Macanao prepara IV juegos municipales para realzar valores deportivos (VIDEO)

Al respecto, Juan Carlos Torcat, promotor de la Coalición Anticorrupción de Nueva Esparta, dijo que es necesario comprender que la conciencia del venezolano ya cambió y los políticos deben asumirlo, por lo que la idea con este pacto es, “fijar una agenda de actividades concretas, pragmáticas y realistas que puedan ayudar en la lucha para alcanzar una Venezuela integral y que la transparencia sea el futuro de nuestro país”.

Por su parte, Andrés Rivas, coordinador de la organización de Vente Nueva Esparta, aseguró que si alguien entiende el daño que le ha hecho la corrupción al país somos los venezolanos, porque su marca está en cada hospital sin insumos, en la pérdida de condiciones de vida, en la falta de educación, “por eso las organizaciones que hacemos vida activa en la política de Nueva Esparta tenemos que firmar este compromiso para que cuando lleguemos muy pronto al poder tengamos la oportunidad de hacer las cosas bien, de una manera distinta”.

Asumió que en los jóvenes como él recae la responsabilidad histórica de transformar la realidad, no solo de los últimos 23 años sino de los 60 transcurridos antes, para desmarcarse de las cosas que no se han hecho bien y responder a criterios y valores de democracia, que no haya nada oculto entre lo público y la gente.

Igualmente, Manuel Antonio Narváez, secretario de Un Nuevo 7Tiempo, sostuvo que un pacto anticorrupción es un llamado a romper con una tradición nefasta que se ha ido instalando.

“La brecha entre partidos políticos y la sociedad, el desapego, la ruptura de ese vínculo tiene que ver mucho con la realidad del país, y hoy estamos dando un paso en Nueva Esparta para tratar de acortar esa brecha que será posible con un plan de acción realista, que esté al alcance de la capacidad de hacer de este momento, porque sabemos que la corrupción está instalada en las más altas esferas, pero ha permeado a todas las capaz y casi que no hay hueso sano”.

Los firmantes coincidieron en que el objetivo debe ser llegar a un espacio donde haya transparencia administrativa, respeto por el dinero público, la asignación correcta de los recursos, y promover el bien común que frene el deterioro profundo que tiene en la corrupción una de las grandes causas.