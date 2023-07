Plan “Amor y Compromiso” favorece a 30 antolinenses con intervenciones quirúrgicas

Dando continuidad al desarrollo de estrategias que en materia de salud y estado de bienestar impulsa el alcalde del municipio Tcnel. Francisco Antolín del Campo, David Caraballo, a través del plan “Amor y Compromiso” ¡Es lo que nos une!; los días miércoles 26 y jueves 27 de julio, treinta (30) antolinenses fueron atendidos con intervenciones quirúrgicas de media complejidad mediante alianza con el hospital Dr. Luis Ortega de la ciudad de Porlamar.

Así lo informó el mandatario antolinense, quien agradeció al 1×10 del Buen Gobierno y la cooperación del personal médico asistencial del referido centro de salud; resaltando que los pacientes acuden a la intervención con todo el proceso preoperatorio listo y a cargo de la gestión municipal, igualmente, se dispone de cualquier insumo necesario para la operación.

“Avanzamos en la protección del pueblo vulnerable, como lo pide nuestro presidente humanista Nicolás Maduro a través del Ministerio y de la gestión de la autoridad única en Salud de nuestro estado Nueva Esparta; el día de ayer fueron atendidas 13 damas antolinenses con su esterilización, y hoy jueves, 17 personas son atendidos con su operación de hernias; nosotros seguimos trabajando articuladamente con nuestras instituciones para llevar ese bienestar que merece no solo el paciente, sino toda la familia”, recalcó Caraballo.

Asimismo refirió la primera combatiente y presidenta de la Fundacion “Guerreros de Amor”, Yely Bellorín de Caraballo, “dar prioridad a la salud de calidad para nuestro pueblo es lo más importante, este es un proceso que inicia con la captación de pacientes en las jornadas integrales que realizamos cada semana, y teniendo en cuenta las dificultades que atravesamos hoy día, garantizar este servicio a quien por tanto tiempo ha padecido sin poder asistir al médico por falta de recursos es un logro que solo ha sido posible en esta Revolución Bolivariana”.

En este contexto, la señora Yenetzy Velásquez, quien acudió al servicio para la esterilización, manifestó, “estoy muy agradecida porque esta operación no me ocasiona ningún gasto y he sido bien atendida; la verdad es bonito ver como nuestro alcalde David Caraballo se une con quien deba para ayudar a los más desfavorecidos y obtener estos resultados, Dios me lo bendiga”.

Por su parte, Willian González, quien fue operado de hernia dijo, “que gran labor está realizando nuestro alcalde y su equipo, todos hemos recibido un trato amable, no nos han cobrado ni un bolívar y lo más importante es que después de tanto tiempo, con esta operación mejora nuestra salud, esto es una bendición”.