Demandan a Lizzo por agresión, acoso sexual y discriminación

Lizzo podría enfrentar consecuencias por sus acciones después de ser demandada en Los Ángeles (Estados Unidos). Tres exbailarinas que trabajaron con la popular cantante han presentado una demanda alegando haber sido sometidas a diferentes tipos de abuso.

Según informes de Deadline y Variety, Lizzo está siendo acusada de “acoso sexual, religioso y racial, agresión, discriminación y creación de un ambiente laboral hostil”.

Ambos medios de entretenimiento comparten los detalles de la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles por Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez. Entre otras cosas, las demandantes afirman haber sido avergonzadas por su apariencia física al ser objeto de burlas constantes.

Ambos medios intentaron contactar a la cantante, su mánager y otros miembros de su equipo, pero no recibieron respuesta.

Más detalles sobre el caso

Las mujeres señalan a Lizzo, cuyo nombre real es Melissa Jefferson y ha ganado cuatro premios Grammy, así como a la productora Big Grrrl Big Touring, Inc. También mencionan a Shirlene Quigley, jefa del equipo de baile de Lizzo, quien supuestamente las obligaba a participar en espectáculos sexuales mientras estaban de gira.

Davis y Williams fueron despedidas a principios de este año y se hicieron conocidas en el reality show “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”. En la demanda, afirman que durante la filmación de un videoclip en 2021 fueron sometidas a sesiones de fotos desnudas, lo cual ha llevado a Davis a enfrentar ansiedad y depresión.

Rodríguez también relató que cuando renunció en mayo pasado, Lizzo le gritó “¡Adiós, perra!” durante una confrontación tensa. La demanda también incluye alegaciones de discriminación racial por parte de un equipo compuesto exclusivamente por personas blancas hacia Davis, Williams y otros bailarines afroamericanos. Según Deadline, se burlaban de ellos por ser negros y los calificaban de perezosos, poco profesionales, sarcásticos y con malas intenciones en general.

Consecuencias graves

Las bailarinas afirman haber sufrido “angustia emocional grave, ansiedad, dolor y sufrimiento, así como lesiones físicas, enfermedades, gastos médicos, honorarios legales y otros daños que se determinarán en el juicio según las pruebas presentadas”. Detrás de la demanda se encuentra Ronald Zambrano de West Coast Employment Lawyers, un bufete de abogados con sede en Los Ángeles.

En un comunicado compartido con Variety, Zambrano comentó: “La forma en que Lizzo y su equipo trataban a sus artistas es sorprendente y va en contra de todo lo que Lizzo representa públicamente… En privado, avergüenza y degrada a sus bailarines de formas que no solo son ilegales, sino absolutamente desmoralizadoras”.

