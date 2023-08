El Gran Eladio se embarca en un paseo

El Gran Eladio responde a la lógica y se lleva el tercero de la Triple Corona Venezolana. Este nuevo ganador clásico del Haras La Primavera es hijo de Champlain, uno de los grandes sementales de la cría venezolana, y de la ganadora clásica Divagancia, por Draw. Es importante destacar que en años anteriores, en dos ocasiones un doble coronado no pudo lograr la triple corona, como sucedió este año con Time Traveler. En 2016, Ocean Bay ganó los dos primeros pasos y el tercer paso lo ganó el entrenador de El Gran Eladio, Ricky D’Angelo, con Gran Will. En 2015, Quick Mani se llevó el tercer paso, propiedad del haras de El Gran Eladio, La Primavera, que también es el haras de Quick Mani. Ricky, además, fue el entrenador de la madre de El Gran Eladio, la ganadora clásica Divagancia.

La competencia este año entre las líneas paternas en los Clásicos de La Rinconada en 2023 está cerrada. Mr. Prospector y Bold Ruler lideran con 9 victorias, sorprendiendo a Northern Dancer que hasta ahora suma 8.

Echo Zulu, la campeona dosañera de 2021 en Estados Unidos, hija de Gun Runner, se lució en Saratoga, donde está invicta con 3 victorias en 3 carreras. Ganó de manera impresionante en el Honorable Miss Handicap G2, con una ventaja de 7 1/4 cuerpos y un tiempo de 68″3, a solo 4/5 del récord.

En otra carrera espectacular, el campeón sprinter Elite Power, por Curlin, se impuso en el Alfred G Vanderbilt Handicap G1, también con la monta de Irad Ortiz. Fue un regalo de cumpleaños para su entrenador, Bill Mott, quien celebraba sus 70 años.

Este sábado se corre en Saratoga el Test Stakes G1, una carrera de 1400 metros para tresañeras. Entre las aspirantes destacan Pretty Mischievous, Munny’s Gold, Maple Leaf Mel y Dorth Vader.

El tordillo Next, hijo de Not This Time, se ha convertido en el mejor fondista de Estados Unidos. Ganó el Birdstone Stakes en Saratoga, una carrera de 2800 metros, por 11 3/4 cuerpos. Este ejemplar reclamado tiene un récord impresionante de 11 victorias en 17 carreras y ha ganado 4 clásicos, incluyendo dos G2.

En el King George and Queen Elizabeth G1 en Ascot, Inglaterra, presenciamos un final emocionante. Hukum, un caballo irlandés de 6 años hijo de Sea the Stars y hermano de Baeeed, se llevó la victoria sobre Westover del Juddmonte. Estos dos caballos eran los favoritos en nuestra columna anterior.

Queremos felicitar a Jonathan Mandelblum por el debut triunfal de su potro Okiro, entrenado por José Garofalo, en Gulfstream. Okiro lleva los colores en honor a su padre, el inolvidable Abraham Mandelblum, propietario del recordado caballo clásico venezolano Latin Lover.

En La Rinconada, el aprendiz José Alejandro Rivero destacó con dos victorias y el entrenador Rubén Lanz continúa su racha ganadora.

Lamentamos la partida de nuestro amigo José D’Vivo, un trabajador incansable y miembro del CPHV. Siempre estuvo presente en el Palco de la Prensa con responsabilidad ejemplar. Fue muy querido y respetado en el mundo del hipismo. Nuestro pesar.