Fiscalía documentó extorsión militar contra empresario

El Ministerio Público ha solicitado el enjuiciamiento de Jorge Luis Viña Chesman por su presunta participación en lavado de dinero, según se desprende del expediente MP-265209-2022 al cual hemos tenido acceso parcialmente.

Viña Chesman está vinculado al empresario César Augusto Camacaro Hoyos, quien es catalogado por el Ministerio Público como el líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas. Por esta razón, los fiscales Javier Ignacio Quintero Gómez, Edgar Maurera, Ronald Ratia y María Susana Palmera han solicitado al Tribunal 2 de Control de Falcón, extensión Punto Fijo, que ordene la apertura de un juicio contra Viña Chesman.

En el documento donde los fiscales solicitan la apertura del juicio, se incluye una conversación en chat entre Viña y Camacaro, en la cual este último revela que está siendo extorsionado por dos generales. “Dos generales me están presionando”, dice Camacaro Hoyos a Viña.

En el diálogo recopilado por el Ministerio Público, Camacaro relata cómo agentes de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (Uria) llegaron a los barcos pesqueros de su empresa para realizar una inspección, una prueba técnica para detectar si una embarcación ha sido utilizada para el transporte de drogas.

“En mis barcos hay personas realizando una inspección, exigiendo dinero, si no, lo marcarían como positivo; el comandante llegó y dijo ‘aquí hay un positivo’. Me lo han quitado todo”, reveló Camacaro Hoyos, dejando claro en el audio que no cederá ante la exigencia económica de los militares, según su testimonio.

Después de esta negativa, el Ministerio Público ha tramitado desde enero pasado 80 órdenes de arresto contra la misma cantidad de personas, familiares, amigos o socios de Camacaro Hoyos. De hecho, para este miércoles está programada la audiencia preliminar en el Tribunal 2 de Control de Falcón con respecto a Viña Chesman. En este proceso, el tribunal decidirá si ordena o no un juicio contra esta persona.