Horóscopo del 1 de agosto 2023 de Mhoni Vidente

Para este martes 01 de agosto, la pitonisa Mhoni Vidente, trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan muchos cambios en los signos del zodiaco, sobre todo en lo que respecta al amor, dinero, salud y trabajo, por lo que la experta recomienda estar muy al pendiente de todas las señales enviadas por el universo para tomar las mejores decisiones.

ARIES

Reinventarse y empezar desde cero no es fácil, pero cuentas con las habilidades necesarias para lograrlo. Es posible que sea necesario cambiar de área y campo laboral, pero el riesgo involucrado es menor que mantenerse en la misma situación sin avanzar. El amor debería ser algo ligero, sin ejercer una presión sobre nuestras acciones y decisiones. Quizás el exceso de respeto y la necesidad de consultar todo lo que han impuesto tu pareja y tú están afectando la espontaneidad necesaria para que florezca el amor. Es importante abrirse más. Las personas, con su diversidad y vitalidad, nos transmiten y nutren con diferentes energías, ampliando las fuerzas magnéticas que nos impulsan.

TAURO

Es tu momento de actuar. Los demás ya han demostrado que no comprenden el negocio y que sus esfuerzos solo los llevan en círculos, sin una idea sólida ni un método probado. Aplica toda tu experiencia a este problema y descubrirás que tienes la solución necesaria. El recuerdo de una persona del pasado aparece para crear una separación entre ustedes. Sin embargo, ambos saben que no hay nadie más en el mundo que pueda dañar su unión. Hoy no es un buen día para tomar riesgos con tu salud. Los factores que pueden afectar tu equilibrio metabólico están descontrolados y podrían causarte daño. No querrás pasar días en cama, así que es mejor no salir de casa hoy.

GÉMINIS

Estás agotado de esperar en salas, de ir a entrevistas y de que el teléfono no suene. Pero no te preocupes más: hoy recibirás esa llamada que tanto esperabas, aunque no será por teléfono. Obtendrás lo que deseas de uno de los lugares a los que acudiste. El amor no puede ni debe valorarse en términos económicos. No se puede prever cuánto crecerán juntos o si el amor será un obstáculo para su desarrollo profesional. Si lo que buscabas era un socio, esta relación no era el mejor lugar para encontrarlo. Debes prestar atención a los pequeños malestares que sientes después de comer y hacer ejercicio. Debes estar más atento a tu presión sanguínea; recuerda que tu corazón es fuerte, pero delicado si no le prestas la atención y los cuidados adecuados.

CÁNCER

No permitas que una mala experiencia te cierre las puertas a una buena oferta. La persona que te hizo daño en el pasado regresa con la genuina intención de compensarte y reparar la situación. Hay más de una razón para celebrar, pero es importante que no olvides el aniversario que ocurre hoy. Tu pareja valora mucho las fechas especiales, y esta es una de ellas. Esperas que alguien más te saque de tu inmovilidad, pero eso no sucederá. Eres la única persona que puede animarte a salir de este círculo vicioso, y también eres la única que puede lograrlo. Aunque temes el esfuerzo que requiere, la verdad es que no puedes postergarlo por más tiempo.

LEO

Te sientes como si estuvieras usando una camisa de fuerza que te restringe y no te permite ser quien eres realmente para alcanzar una mayor productividad. Tienes un espíritu innovador por naturaleza, pero tus superiores no lo entienden y prefieren imponerte disciplina. Hoy experimentarás un cambio en las circunstancias que te llevará a cuestionar algunas decisiones que has tomado en tu relación de pareja. Te darás cuenta de que has limitado su capacidad para tomar decisiones y elegir a las personas que aman. Aunque te sientes bien y te agrada darte ciertos caprichos (especialmente en cuanto a la alimentación), en realidad estás permitiendo abusos y excesos hacia tu cuerpo.

VIRGO

No hay límites cuando se trata de comprometerte con tus pasiones. Amas lo que haces, pero esto puede llevarte a ignorar los horarios y el descanso. Sin embargo, por tu bienestar mental, es necesario que te detengas y te organices mejor. Dedica tiempo para el ocio y el descanso. No intentes tener siempre la última palabra, ni tampoco la primera. En una relación de pareja, ambas voces deben escucharse con igual fuerza y respeto. No significa que hablar más o con más seguridad te dé la razón. Los pensamientos negativos atraen tendencias negativas. Para salir del estancamiento en el que te sientes, es necesario que cultives una mentalidad positiva. Visualízate cada día en un futuro brillante y prometedor, donde todas las cosas buenas que deseas ya han ocurrido.

LIBRA

No hay nadie cuestionando tus acciones u órdenes. La sensación de vigilancia y angustia proviene únicamente de ti. Es necesario que examines la forma en que llevas a cabo las cosas, ya que puede haber aspectos en los que sabes que no estás actuando de la mejor manera. Si te preocupa la hostilidad que percibes en tu pareja (y es algo que debería preocuparte), es importante que revises cuántas de las promesas que le has hecho has cumplido realmente. Es probable que notes una diferencia significativa y que esta sea la causa de su cansancio. A veces, podemos actuar de forma correcta, pero nuestras acciones pueden tener consecuencias negativas para otras personas. Acepta que el Universo está conectado tanto en lo positivo como en lo negativo.

ESCORPIO

Para las cuestiones que no se deciden claramente a tu favor o en contra, es útil buscar ayuda adicional de ese espacio interior y espiritual al que normalmente no recurres debido a tu pragmatismo. Hoy no es un buen día para dar por sentado ningún aspecto de tu relación, especialmente si se trata de determinar si tú y tu pareja están invirtiendo lo mismo en la relación. ¿Estás invirtiendo tanto como tu pareja? Contestar afirmativamente a esta pregunta podría implicar que estás siendo un poco deshonesto contigo mismo. Tienes la tendencia de exigir más de lo que tu cuerpo puede dar en varios aspectos de tu vida: en el trabajo, en el ejercicio y en los excesos en la comida y bebida.

SAGITARIO

A veces, las decisiones más calculadas pueden no tener el resultado esperado, y eso no implica que sea culpa de alguien en particular. El azar juega un papel en todos los aspectos de la vida, incluidos los negocios. Tienes algo importante en mente desde hace días, pero no has encontrado la oportunidad adecuada para decirlo. Es algo esencial para ti y puede aclarar situaciones entre tu pareja y tú. Es fundamental que sigas una dieta más saludable. Las prisas y las exigencias del día no son excusa suficiente, ya que es tu responsabilidad cuidar de ti mismo en todos los aspectos.

CAPRICORNIO

Es un buen día para revisar las reglas del negocio y asegurarte de que todo se ha llevado a cabo correctamente, cumpliendo con las normas. Aunque todo ha sido ejecutado según lo previsto, es necesario pulir y cuidar algunos detalles. Ha pasado mucho tiempo desde que se mantuvo silencio sobre un tema que debió discutirse desde el principio. Hoy es el momento de romper ese secretismo y hablar con tu pareja sobre ese aspecto que ha causado heridas y distancia entre ustedes.Nunca digas nunca. Debes mantener la capacidad de asombrarte a ti mismo en lo más profundo de tu espíritu. Hoy es el día para salir de tu zona de confort y proponerte hacer algo que normalmente no harías.

ACUARIO

Buscas un método infalible para realizar tu trabajo, pero en realidad ya lo conoces; simplemente lo has pasado por alto. Los astros te lo recuerdan: pon pasión en lo que haces y deja de lado las consideraciones secundarias. Si debes invertir tiempo y esfuerzo en algo, que sea en tu pareja. No hay nada más importante ni que merezca más atención que esa relación. Reconoce que la has dejado en un segundo plano en los últimos meses, pero aún es tiempo de salvarla y mejorarla. La vida solo se vive una vez, y esta es tu oportunidad de disfrutar de todo lo que te ofrece el mundo. Supera tus miedos y vive con intensidad, aprovechando cada momento y las maravillas que te rodean.

PISCIS

Hay mucho en juego y varias decisiones importantes se tomarán hoy. Sal con toda tu fuerza y muestra tus mejores talentos, ya que esto podría decidir a tu favor, aumentando tus ingresos y clientes. Es tiempo de observarte a ti mismo como lo haría tu pareja. Reconoce cómo te comportas, de qué temas hablas y si colaboras o eres una carga en las tareas cotidianas. La salud es lo más valioso. Implementa la mejor medida para tu bienestar: la prevención diaria. No dejes que la falta de disciplina afecte tu alimentación y ejercicio, ya que tu salud es primordial.